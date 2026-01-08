Los pueblos de Soria cierran 2025 con más de 270.000 consultas turísticas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

Los pueblos de la provincia de Soria cerraron 2025 con 273.825 consultas turísticas, lo que supone 16.546 más que en 2024, con un crecimiento global del 6,4%. La cifra confirma “la consolidación de Soria” como un destino de interior cada vez más “atractivo, diverso” que cuenta con turistas a lo largo de todo el año, según destacó la Diputación Provincial.

Este crecimiento se ha apoyado especialmente en los meses de primavera y otoño, aunque el mes de diciembre de 2025, tradicionalmente más moderado, permitió cerrar el año con 14.980 consultas, lo que refleja que “los pueblos despiertan interés turístico incluso fuera de la temporada alta”, informa Ical.

"Este comportamiento reafirma el valor del patrimonio, la naturaleza y la autenticidad del medio rural soriano. Pasadas las navidades y con la mirada puesta en el nuevo año, desde la Diputación hemos puesto en marcha nuevas medidas para reforzar el turismo en la zona rural de nuestra tierra”, destacó la diputada de Turismo, Elia Jiménez, quien añadió que “poner a disposición de los ayuntamientos gafas para disfrutar del eclipse o la app para recorrer la provincia en bicicleta gracias a la Ruta Celtigravel persigue un mismo objetivo: que nuestros pueblos sean un punto de referencia tanto dentro como fuera de la provincia”.

Entre las oficinas con mayor volumen de actividad destaca El Burgo de Osma, que vuelve a situarse como uno de los grandes motores turísticos de la provincia, con 54.329 consultas en el conjunto del año y 2.853 en diciembre También Berlanga de Duero registró un año especialmente positivo, alcanzando 47.564 consultas anuales y 2.149 en el último mes, consolidando su papel como referente patrimonial. En la misma línea, Almazán cierra el ejercicio con 38.488 consultas, de las cuales 2.266 corresponden a diciembre.

El Moncayo soriano tuvo un protagonismo destacado en 2025. Ágreda finaliza el año con 29.388 consultas y 2.032 en diciembre, mientras que Ólvega se sitúa como una de las oficinas con mayor crecimiento porcentual, y alcanzó 11.550 consultas anuales y protagonizando uno de los cierres de año más destacados de toda la red, con 2.593 consultas en diciembre, un dato que pone de manifiesto el dinamismo turístico de esta zona incluso en los meses finales del año.

Otras localidades históricas como Medinaceli mantienen un flujo constante de visitantes, con 19.184 consultas en 2025 y 950 en diciembre, mientras que San Esteban de Gormaz alcanza 14.457 consultas anuales, sufriendo un descenso de sus cifras sobre todo en los primeros meses del año.

“Los datos de 2025 reflejan un año de consolidación y crecimiento para el turismo en la provincia de Soria, con una red de Oficinas de Turismo que ha sabido atender a un mayor número de visitantes, diversificar los flujos a lo largo del año y reforzar la imagen de Soria como un destino tranquilo, auténtico y con una oferta sólida durante los doce meses”, destacó.

Por último, señaló que el cierre de diciembre confirma que el turismo rural, cultural y de naturaleza es de forma progresiva un “pilar fundamental” para el desarrollo de los pueblos y sienta una base muy positiva de cara a al nuevo año.