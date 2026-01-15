La Diputación de Soria capta otro proyecto europeo que movilizará 3,1 millones

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La Diputación provincial de Soria continúa captando fondos europeos para el desarrollo de proyectos en la provincia. A finales de 2025 se hizo pública una resolución a través de la que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico concede 1,9 millones para el Plan de Actuación Integral (PAI) Ruta Soria –Revitalización, Unión, Territorio y Acción– . Estos fondos están vinculados al programa Feder 2021-2027 y enfocados a la lucha contra la despoblación y la transformación territorial. El desarrollo del proyecto movilizará algo más de tres millones de euros.

El diputado responsable del área de Reto Demográfico y Fondos Europeos, Daniel García, celebró la nueva concesión y explicó que esta iniciativa es una continuación de la iniciativa Senda Sostenible Soria 12, concedido en octubre, y que supondrá una ayuda de 4,6 millones de euros para un proyecto de 7 millones de euros. Aquel proyecto beneficiada a 12 municipios y la nueva concesión alcanza a un número similar de ayuntamientos con los citados 3 millones. En total, la Diputación dispondrá de algo más de 10 millones de euros para iniciativas que tienen como pilar el turismo como elemento de cohesión y avances tanto en la digitalización como la recuperación de elementos patrimoniales.

García significó que el turismo será el «eje tractor» del nuevo proyecto, pero que cuenta con ramificaciones para mejorar la digitalización, la recuperación del patrimonio, el impulso a la accesibilidad o la cohesión social. Además, el diputado destacó que, a futuro, la concesión de estos proyectos marca un camino al que se podrán sumar otras localidades en futuras convocatorias.

En principio, el presupuesto del proyecto es de 3,1 millones de los que prácticamente 1,9 proceden de las ayudas Feder. García advirtió que si la Diputación, de la mano de los pueblos beneficiarios, cumple con la programación y ejecuta el proyecto de forma óptima se podrían incluso conseguir más fondos. En los próximos días se pondrán en marcha los diferentes instrumentos que permitirán el desarrollo del proyecto de la mano de los ayuntamientos beneficiarios. Los municipios incluidos en el Ruta Soria son: Almarza, Arcos de Jalón, Beratón, Caracena, Duruelo, Langa de Duero, Morón de Almazán, Navaleno, Ólvega, Salduero, San Esteban de Gormaz y Sotillo del Rincón. El calendario de ejecución se extiende hasta 2029.

El proyecto busca «impulsar la revitalización económica y social articulando una estrategia innovadora basada en la digitalización, la recuperación del patrimonio y la mejora de los servicios comunitarios». El objetivo marcado es «generar un impacto que trascienda el área funcional y sirva como modelo replicables en otras zonas rurales en riesgo de despoblación, consolidando un territorio más dinámico, sostenible y cohesionado». En este sentido se plantea una respuesta «integral» combinando «actuaciones clave que fortalecen turismo sostenible como motor de desarrollo, mejoran las infraestructuras patrimoniales y potencian la cohesión social mediante espacios comunitarios modernos y accesibles».

El proyecto se divide en dos grandes programas. El primer se articula en el epígrafe El turismo como motor del progreso territorial y incluye dos áreas, la creación de dos centros de desarrollo turístico y la mejora, recuperación y accesibilidad de espacios patrimoniales. La creación de centro de desarrollo turístico se afrontará con 500.000 euros y la previsión es que se establezcan en las localidades de Langa de Duero y San Esteban de Gormaz con el gran objetivo de «profesionalizar la actividad turística en el territorio».

La mejora de espacios patrimoniales cuenta con una dotación de 1,7 millones de euros y se han diseñado actuaciones en cada uno de los municipios beneficiarios. Por ejemplo, en Almarza se procederá a la recuperación y adecuación de la ribera del río Molienda y los molinos, batanes y secaderos de lanas. También figuran mejoras en el Museo del Traje de Morón de Almazán o en la accesibilidad de las bodegas y el castillo de San Esteban. Otras de las medidas van encaminadas al a recuperación de la Mina Petra y la señalización del camino verde en Ólvega. Solo este programa asume 2,2 millones de los 3,1 millones del total del proyecto.

El segundo gran programa lleva por título ConectaSoria: Centros de encuentro y bienestar comunitario e incluye dos subprogramas que ahondan en la creación de tres nuevos centros sociales y por otra parte la adecuación y modernización de los centros existentes. Sobre la creación de nuevos centros sociales se han proyectado tres infraestructuras con un coste de 250.000 euros cada una. Se habilitarán en los municipios de Caracena, Navaleno y Salduero y buscarán impulsar la actividad de las asociaciones del entorno. Para la mejora de centros ya existentes se reservan 180.000 euros y la previsión es que se hagan actuaciones directas en el centro cívico de Beratón y el centro social de Sotillo del Rincón. Asimismo, también se prevé una mejora de las infraestructuras y el equipamiento de los existentes por lo que será necesaria «la dotación de equipamiento moderno, tecnología de conectividad digital y herramientas audiovisuales que permitan realizar actividades formativas, culturales y recreativas adaptadas a las necesidades de la población»