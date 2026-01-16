Un coto de caza en un pueblo de Soria llega a 100.000 euros en la subasta

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Retortillo de Soria ingresará 80.000 euros por el aprovechamiento cinegético de uno de sus cotos, denominado Castro, cuya adjudicación se eleva a casi a los 100.000 euros si se suman los impuestos.

La única oferta recibida dobló el precio de salida que ascendía a 46.045 euros por cazar durante cinco temporadas, entre 2026-27 a 2030-31.

El adjudicatario es la sociedad Copàgu, con sede en Ayllón (Segovia) y es la misma empresa que lo ha explotado durante los cinco años anteriores, según explicó el alcalde, José Alberto Medina.

El coto Castro cuenta con una extensión de 738 hectáreas y cuenta con un plan cinegético que permite la caza menor y la caza mayor. En esta última, los cupos de los anteriores cinco años tenían autorización para la caza de 5 ejemplares de corzo macho, 1o hembras y jabalíes.

El trofeo más preciado para los cazadores es el corzo macho y aunque no se trata de un cupo muy elevado en un coto de tamaño mediano, lo cierto es que existe interés por estos trofeos que son muy codiciado y que se puede encontrar en esta parte de la provincia de Soria, donde hay cantidad y calidad de ejemplares.

Según explicaron desde la Federación de Caza la posibilidad de cazar una pieza de calidad es elevada en el triángulo que forman las provincias de Burgos, Soria y Guadalajara. Desde la federación expusieron que el precio puede ser alto, pero es el que se mueve en el sector.

Este coto es uno de los cinco en los que Retortillo acaba de renovar los contratos de aprovechamientos que lo hace cada cinco años. En todas las plicas para la subasta el Ayuntamiento subió un 10% los precios y ninguna ha quedado desierta.

Otra de las adjudicaciones también ha sido para la empresa Copàgu, que se quedado con el contrato del coto de Cañicera, de algo más de 300 hectáreas, por 40.638 euros, que fueron 7.000 euros por encima del presupuesto base de licitación.

Los otros tres cotos, de mayor extensión, se adjudicaron a un particular y dos de ellos por el precio base de licitación y el tercero por un importe algo más elevado.

La caza es uno de los ingresos importantes en las arcas municipales de Retortillo que cuenta con 13 cotos que al año le reportan algo más de 200.000 euros, en un presupuesto anual que supera los 600.000 euros en una localidad de 130 habitantes.