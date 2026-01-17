Astroturismo y Semana Santa, promoción de Soria en Fitur

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El eclipse de sol de agosto y el astroturismo serán los protagonistas de la promoción turística de la Diputación Provincial en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid entre los días 21 y 25 de enero, en la que este año se incorpora como novedad y por vez primera la Semana Santa.

La presencia de la provincia en Fitur se articulará en el espacio que la Junta de Castilla y León pone a disposición de las diputaciones, donde Soria contará con varios momentos destacados en el escenario principal. «Queremos mostrar la mejor versión de nuestra tierra, una Soria auténtica, diversa y viva», señaló Elia Jiménez, diputada de Turismo.

La programación que llevará la Diputación a Madrid vuelve a apoyarse en los tres grandes pilares que definen la provincia: tradición, cultura y naturaleza, con propuestas que se desarrollarán a lo largo de los cinco días de feria.

Uno de los ejes principales será el astroturismo, un ámbito en el que Soria se ha consolidado como referente tras convertirse en la primera provincia de España en obtener la certificación de Reserva Starlight.

Esta apuesta refuerza el posicionamiento de la provincia como destino para un turismo sostenible, vinculado al paisaje, el silencio y la observación del cielo nocturno.

«A todo ello se sumará el turismo de naturaleza y deportivo, con distintas rutas que permiten descubrir la provincia en bicicleta a través de la nueva Ruta Celtigravel», añadió Elia Jiménez.

Esta propuesta se presentará el viernes 23 de enero en el escenario principal, como un auténtico pistoletazo de salida a la temporada de turismo rural en la provincia.

La Semana Santa soriana será otro de los grandes protagonistas, a través de la participación de la Federación de cofradías de Soria. La presentación, el sábado 24 de enero, ofrecerá una visión diferente de estas celebraciones, que combinan tradición, patrimonio y cultura, y que cuentan con declaraciones de Interés Turístico en localidades como Soria capital, Ágreda y El Burgo de Osma.

Además, se pondrá en valor el componente gastronómico de la Semana Santa, con productos tradicionales como las torrijas sorianas y la limonada, que forman parte de la experiencia turística en estas fechas.

Para finalizar, el domingo 25 de enero, el municipio de Muriel Viejo tendrá un papel destacado con la presentación titulada ‘2026, un año especial para Muriel Viejo’, centrada en el eclipse que podrá observarse desde la localidad y que la convierte en un punto de referencia para este fenómeno astronómico.

Durante la presentación se darán a conocer las distintas medidas que se están adoptando para que Muriel Viejo pueda acoger a alrededor de 300 personas durante el fin de semana de agosto, garantizando en todo momento la seguridad, el respeto al entorno y una experiencia satisfactoria para los visitantes.