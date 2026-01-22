El Ayuntamiento de Ólvega busca empresas para la reforma de sus oficinas municipales

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ólvega ha licitado las obras de reforma de las oficinas municipales por un importe de 219.633,46 euros (impuestos incluidos), tal y como recoge la Plataforma de la Contratación. Los interesados tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta el 9 de febrero con un plazo de ejecución que asciende a cuatro meses.

En concreto, la actuación aborda la reforma de la primera planta del Ayuntamiento olvegueño que se trata de un edificio compuesto de tres plantas destinadas íntegramente al servicio municipal. Fue construido en 1970 para albergar la casa consistorial del municipio, y a día de hoy mantiene el mismo uso.

La planta primera, objeto fundamental de esta intervención, está destinada a oficinas municipales de uso público, y también dispone de un salón de plenos y otros despachos varios. Cuenta con una galería corrida y cubierta, ubicada sobre el porche de acceso de planta baja, abierta a la plaza Constitución. Estas dos plantas están comunicadas por una amplia escalera de uso público; en una intervención reciente se le ha añadido en su hueco central un ascensor para mejorar la accesibilidad, tal y como recoge el pliego.

La memoria valorada define la reforma de las oficinas municipales de la planta primera del Ayuntamiento de Olvega para mejorar su eficiencia energética y reducir el consumo innecesario de energía. La intervención abarca la mayor parte de la planta primera: las oficinas municipales y su sala de espera, el despacho del secretario, el despacho alcaldía y su almacén contiguo, así como el salón de plenos, con una superficie útil total de 169,43 metros cuadrados.

La intervención plantea ligeros cambios en la distribución de las oficinas, modificando la ubicación del mostrador de atención al público y creando unas mamparas acristaladas como cerramiento. El despacho de Alcaldía también se amplía reduciendo por ello el espacio del almacén y en el salón de plenos se proyecta la ampliación del pódium donde se realizan las sesiones, consiguiendo así mayor espacio.