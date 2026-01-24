Paloteo de Casarejos: pura tradición a través de estas fotografías

El paloteo y las piñorras vuelven a cumplir en Casarejos. Tradición compartida entre veteranos y jóvenes que sigue llenando la iglesia de vecinos y forasteros. No te pierdas las mejores imágenes de lo vivido este sábado en Pinares.
La tradición de Casarejos a golpe de palo y jotas. MonteseguroFoto
El Paloteo de Casarejos 2026
