Heraldo-Diario de Soria

Paloteo de Casarejos: pura tradición a través de estas fotografías

La tradición de Casarejos a golpe de palo y jotas.

Gonzalo Monteseguro
Soria

El paloteo y las piñorras vuelven a cumplir en Casarejos. Tradición compartida entre veteranos y jóvenes que sigue llenando la iglesia de vecinos y forasteros. No te pierdas las mejores imágenes de lo vivido este sábado en Pinares.

