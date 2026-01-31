Benito Serrano asegura que sería un «drama» para Soria perder el proyecto de Usado for Sale

Aeródromo de Garray, propiedad de la Diputación de Soria, donde está previsto un proyecto de ampliación.MARIO TEJEDOR

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, aseguró que sería «un drama para Soria» perder el proyecto de mantenimiento de aviones que Usado for Sale tiene proyectado para el aeródromo, porque la empresa, adjudicataria de la gestión no cuenta con la autorización para operar por un conflicto de traspaso de competencias aeronáuticas entre el Gobierno y la Junta de Castilla y León.

Este problema ha paralizado desde hace un año todo el proyecto del desarrollo del Aeroparque Tecnológico Industrial (ATI) en el que trabaja la Diputación, propietaria de las instalaciones que ya ha anunciado acciones legales para solicitar daños y perjuicios.

Ante este bloqueo la adjudicataria del aeródromo Usado for Sale valora la posibilidad dejar Soria y buscar otra ubicación para su proyecto.

La empresa tenía previsto una inversión de unos 700.000 euros para «posicionar Soria como destino» para, sobre todo, pilotos de Francia y Alemania, evitando el desplazamiento hasta Madrid. Además, los gestores de Usado están vinculados a un club aéreo con 300 socios y tenían intenciones de celebrar ferias, actividades y convertir el aeródromo en un importante centro de mantenimiento.

Desde la Diputación se les ha pedido paciencia, según manifestó ayer el presidente, quien reiteró que sería «una desgracia» perder esta inversión para Soria «cuando estamos hablando de despoblación, pero seguiremos trabajando para ver por dónde sale todo esto».

El presidente manifestó que conocen la inquietud de Usado for Sale, pero recordó que desbloquear el conflicto de competencias no está en sus manos y desde la Diputación se trabaja desde hace años para captar proyectos para el aeródromo , «pero hay otros», dijo en referencia al Gobierno, que no han realizado su gestión.

En este sentido instó al Gobierno a dar cuenta de lo que ha hecho en estos últimos años para avanzar en este proyecto, «vemos que cuando se quiere se puede y en Moncloa si necesitan el voto para gobernar lo resuelven en una semana, pero cuando el voto no es tan decisivo no hay tanta prisa».

El presidente dijo conocer la inquietud que tiene la nueva adjudicataria del aeródromo, a la vez que rompió una lanza en favor de la Junta de Castilla y León y aseguró que desde el Gobierno regional se ha intentado cumplir con el trámite del traspaso de competencias, «dimos a conocer hace unos días las cartas que la Junta remitió a AESA para avanzar en el traspaso».

Autorizaciones aeronáuticas

El conflicto que tiene bloqueado el proyecto del ATI se reduce a las competencias en materia de autorizaciones aeronáuticas. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) sostiene que corresponde al Gobierno de la Comunidad Autónoma y la Junta de Castilla y León indica que la transferencia no se ha hecho efectiva en el marco de una negociación de la Comisión Mixta de Transferencias, donde se definan los medios técnicos y recursos humanos para ser efectiva.

Ante esta situación ninguna administración concede autorizaciones y no solo el nuevo gestor no tiene permiso, sino que tampoco lo hay para poder licitar las obras de ampliación de la pista del aeródromo. Usado for Sale ha indicado que tiene el visto bueno de AESA que también ha tramitado el proyecto de obras. Por ello, desde Diputación se ha solicitado a AESA que conceda los permisos porque no se han hecho efectivas las transferencias.

Benito Serrano pidió ayer al Gobierno que acelere este trámite de traspaso de competencias, «con los Rodalies en Cataluña lo acaban de hacer, pues esto es lo mismo, que lo hagan de una vez y que dejen de engañarnos».

Insistió en que el desbloqueo para poder operar en el aeródromo solo pasa por el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias.

En referencia a las obras de la pista, Benito Serrano, confirmó que la Junta de Castilla y León no ha retirado su compromiso de financiación, más de 5 millones de euros, a través del Somacyl.

Y aunque al parecer la sociedad ya ha advertido de que desbloquea los fondos para destinarlos a otros fines, el presidente asegura que desde Hacienda de la Junta se podrá volver a disponer de ellos.