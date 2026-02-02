Heraldo-Diario de Soria

El Paloteo de San Leonardo: una de las tradiciones más interesantes de la provincia de Soria (fotos)

El festejo estrena declaración de Interés Turístico Regional

Danzantes de San Leonardo en la actuación del baile del Paloteo

Danzantes de San Leonardo en la actuación del baile del Paloteo

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Día 2 de febrero, fiesta de las Candelas y día grande en San Leonardo en el que se celebra el baile de las tradicionales danzas del paloteo, Fiesta de Interés Turístico Regional desde hace escasos meses.

La jornada comenzó con el pasacalles de los gaiteros para posteriormente dirigirse al interior de la iglesia parroquial de San Leonardo, donde se celebró la misa, y a la finalización de la misma se bailó con maestría el tradicional Paloteo.

