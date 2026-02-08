Alicia Almeida y Amaya Díez toman el mando en San Esteban por Santa Águeda

San Esteban de Gormaz volvió a vivir este domingo una de sus celebraciones más arraigadas.Sandra García

San Esteban de Gormaz volvió a vivir este domingo una de sus celebraciones más arraigadas: la festividad de Santa Águeda, una cita que cada año llena de ambiente festivo las calles del municipio. La jornada, organizada por la asociación San Miguel con la colaboración del Ayuntamiento, combinó actos religiosos, música tradicional y el esperado relevo del mando femenino, uno de los momentos más representativos de la identidad local.

La programación comenzó a las 11:30 horas con la misa en la iglesia parroquial, que congregó a numerosos vecinos, vecinas y visitantes. Tras la ceremonia, la actividad se trasladó a la Plaza mayor, donde a las 13:00 horas tuvo lugar el acto central del día, el nombramiento de Alicia Almeida como alcaldesa y de Amaya Díez como alcaldesa infantil. Ambas, acompañadas por mujeres de distintas generaciones ataviadas con el traje regional, protagonizaron un relevo que simboliza el reconocimiento del papel de la mujer en la vida social del municipio.El grupo Atalaya Soria puso ritmo a la mañana con un animado baile de jota castellana, que acompañó un ambiente festivo en el que no faltaron los dulces y el vino de la tierra, ofrecidos a todas las personas asistentes. La celebración continuó a las 14:30 horas con una comida popular en el restaurante Mio Cid, a la que acudieron quienes se habían inscrito previamente en la sede de la asociación de jubilados San Miguel.

El encuentro puso el broche final a un día marcado por la participación vecinal, el orgullo por las costumbres locales y el lucimiento del traje regional, elementos que convierten Santa Águeda en una de las citas más significativas del calendario festivo de San Esteban.