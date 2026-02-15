Desbordamiento del Duero: casas inundadas en Almazán y daños en la zona recreativa y deportiva

Nivel del Duero en la zona del puente de Almazán (Soria).Ayuntamiento de Almazán

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Tras varios días de incertidumbre, Almazán respira hoy un poco más tranquilo. El río Duero sigue desbordado a su paso por la localidad y aunque ha bajado el caudal los niveles están elevados y sigue superando los tres metros con una entrada de 258 metros cúbicos por segundo.

Este respiro ha permitido reabrir al tráfico el puente medieval que permite el acceso al casco urbano pero el agua ha entrado en algunas viviendas, cocheras y bajos de la avenida de Soria, según confirmó el alcalde, Jesús Cedazo.

El número de viviendas inundadas no es elevado, ya que no hay muchas edificaciones en el entorno de las riberas del Duero, explica el alcalde, que sí confirma que los daños serán cuantiosos en la zona de la Arboleda, el parque que se encuentra en las riberas, donde se ubican las instalaciones deportivas y recreativas, así como se ha anegado instalaciones de la depuradora.

El caudal del Duero es elevado todavía en Almazán.Ayuntamiento de Almazán

El Ayuntamiento considera que es prematuro evaluar los daños, ya que se tiene que esperar a la bajada del caudal del Duero.

En Almazán el desbordamiento del río también ha sido histórico, al igual que en otras poblaciones ribereñas como Garray, Soria y San Esteban de Gormaz.

El pasado viernes 13 de febrero fue el momento crítico de subida del nivel del cauce que fue lo que llevó a cerrar el puente medieval al tráfico y la pasarela peatonal paralela.

Almazán se encuentra aguas abajo del embalse de la Cuerda del Pozo que durante los últimos días se ha regulado el desembalse, debido a la acumulación de agua por las sucesivas borrascas y el deshielo, con salidas que han llegado hasta los 150 metros cúbicos por segundos. En estos momentos se encuentra al 88% de su capacidad.