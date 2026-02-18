El Burgo despide el Carnaval con el tradicional Entierro de la Sardina

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

El Burgo de Osma puso fin este martes a su Carnaval con el tradicional Entierro de la Sardina, una cita que cada año reúne a decenas de vecinos y visitantes y que, en esta ocasión, ha tenido que adaptarse a las circunstancias. La crecida del río Ucero, muy visible a su paso por el puente Viejo, obligó al Ayuntamiento a trasladar tanto la degustación popular como la quema final del pez a la plaza del Rastro, donde se desarrolló el acto con total normalidad.

La jornada comenzó a las 20.00 horas con las habituales parrilladas de sardinas y chorizo, que este año también se sirvieron en la plaza del Rastro. La música del Grupo Samba Diez acompañó la degustación y el posterior cortejo, con la presencia de la sardina elaborada por los alumnos del colegio y entregada al Ayuntamiento el pasado viernes.

El plan inicial era finalizar el recorrido en el río Ucero, a la altura del puente Viejo, donde tradicionalmente se abandona la efigie ardiente para que descienda por el cauce mientras se consume. Debido al elevado nivel del agua, la quema se realizó finalmente en la plaza del Rastro, donde se congregó el público para despedir el Carnaval.

Con este acto, la villa episcopal pone fin a varios días de celebraciones que han incluido desfiles de disfraces, actividades infantiles y actuaciones musicales. El Burgo de Osma se prepara ahora para encarar la Cuaresma y la próxima gran cita de su calendario cultural: la Semana Santa.