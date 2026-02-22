Soria encumbra la poesía de Javier Parra y Carolina Gómez en los Premios Leonor y Gerardo Diego

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Soria celebró en Berlanga de Duero el acto de entrega de los Premios Leonor y Gerardo Diego de Poesía 2025, en una ceremonia que ha reunido a autoridades, premiados, vecinos y amantes de la cultura en un municipio que, por unas horas, se ha convertido en el centro de la poesía.

El presidente de la institución provincial, Benito Serrano, ha puesto en valor el alcance internacional de esta edición, que ha registrado más de 1.500 obras procedentes de 34 países, consolidando estos galardones como uno de los grandes certámenes en lengua española. “Desde nuestros pueblos, desde nuestra zona rural, hablamos al mundo en el idioma universal de la palabra”, ha destacado.

El Premio Leonor de Poesía 2025 ha sido entregado a Javier Parra Artime por su obra El jardín de los quietos. Durante el acto se ha subrayado la calidad literaria de su poemario y su vinculación con la capital, donde trabajó en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria.

Por su parte, el Premio Gerardo Diego para autores noveles ha recaído en Carolina Gómez Meneses por su obra Dejarte morir al sol. La autora, llegada desde Colombia, junto a varios amigos, ha recibido el reconocimiento en una ceremonia marcada por la emoción y el agradecimiento institucional.

En esta edición se han presentado 910 poemarios al Premio Leonor y 264 al Premio Gerardo Diego, una participación extraordinaria que confirma la vitalidad de la poesía y la proyección internacional del certamen.

El presidente ha reiterado el compromiso de la Diputación con la cultura como herramienta de desarrollo en el medio rural, y ha anunciado la apertura del plazo para la próxima convocatoria.

La Diputación ha agradecido asimismo la labor del jurado, del Departamento de Cultura y la colaboración del Ayuntamiento de Berlanga de Duero, así como la acogida de sus vecinos en una jornada que ha vuelto a situar a Soria en el mapa cultural internacional.