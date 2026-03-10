La Diputación de Soria lleva a los tribunales a AESA por el dilatado «bloqueo» del ATI

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El bufete de abogados contratado por la Diputación de Soria para dirimir la situación del Aeródromo Tecnológico e Industrial (ATI) de Garray ya ha emitido su informe jurídico e insta a la institución provincial a judicializar el caso. Este lunes, tras la rueda de prensa, el presidente de la institución provincial, Benito Serrano, a preguntas de este medio, confirmó que «el Gobierno es el que está bloqueando esto y el informe de los abogados nos dice que tiremos para adelante. Y lo vamos a hacer. La responsabilidad es de AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) porque no están las competencias transferidas».

Y destacó cómo se han llevado a cabo las cosas otras veces. «Cuando aquí se transfirieron las competencias de Sanidad o de Educación hubo una mesa. En esta mesa se ven las competencias que te transfieren y se dotan de recursos y de medios económicos. Eso no ha existido con lo que está claro que esa mesa de transferencias no se ha juntado para llevarlo a cabo y terminar el proceso».

Serrano dejó claro que la Junta espera asumir esas competencias. De hecho, «el otro día el consejero de Movilidad en la visita que realizó a Soria, me trasladó que habían mandado a AESA una carta indicándoles que la Junta está por la labor de asumir las competencias y poner dinero pero quiere que cifren la cantidad porque quieren saber cuánto».

Pero mientras tanto, la situación del ATI sigue bloqueada. Por eso, desde la Diputación el camino, avalado por el informe del bufete de abogados, es claro. «Queremos saber por qué hemos llegado hasta aquí. Por qué se ha producido este sinsentido y quién está bloqueando esto. Porque tenemos claro que aquí hay un bloqueo. Lo que está ocurriendo es absurdo. ¿Se ha firmado el traspaso de competencias o no? Es muy fácil. ¿Han firmado un documento? Si lo han firmado tienen las competencias y si no lo han firmado no las tienen. Igual que se ha hecho para el resto de competencias. Es que no es la primera competencia que se transfiere. Vamos a hacer el mismo recorrido que con las demás. Esto no es nada especial».

Por todo ello, Serrano tiene claro que «aquí se está produciendo un bloqueo. Por eso acudimos al bufete de abogados que nos ha indicado este camino». En este punto recordó lo sucedido con el PEMA: «Hubo un recorrido durante 10 años y ahora cuando están llegando las empresas, que se está desarrollando y es un potencial para Soria... Miro para atrás y no veo ningún responsable pero ¿Quién fue el responsable de parar aquello? Alguien tendría que asumir la responsabilidad. Y aquí en el ATI veo que vamos por el mismo camino. Dentro de unos años veremos que se paralizó por unos intereses que ya veremos cuáles son y que no hay responsables, que se irán de rositas».

Y se mostró tajante. «Vamos a personarnos y a ver quién es el responsable. Con esa duda no nos vamos a quedar». Aunque, de momento, no saben cómo enfocarán el asunto. «Haré lo que nos digan los técnicos. Dónde nos personaremos y cómo lo haremos. Lo están estudiando». En cuanto a las responsabilidades económicas que se podrían solicitar, «es muy difícil valorarlo» citando, por ejemplo, la pérdida de la empresa de drones tripulados que se fue a Huesca, la firma de mantenimiento de motores y las escuelas de vuelo interesadas en Garray que finalmente han optado por otras provincias.

En este punto, hay que recordar que la Junta «mantiene su plena disposición a asumir y ejercer las competencias en cuanto se formalice el traspaso instando reiteradamente a que se agilice este proceso para garantizar seguridad jurídica y administrativa». El 15 de septiembre de 2025 la Dirección General de Transportes y Logística recibió la resolución de la Dirección de Aeropuertos y Seguridad de la Aviación Civil de AESA relativa al cumplimiento de las normas técnicas para el cambio de gestor del aeródromo en el que se indica que que resolución final debe ser emitida por la Junta en el ejercicio de sus competencias.

El 23 de septiembre de 2025 la Dirección de Transportes respondió a AESA recordando que el ejercicio efectivo de la competencia sobre aeródromos de uso restringido por Castilla y León está pendiente del traspaso en funciones y servicios que debe acordarse en la Comisión Mixta de Transferencias haciendo constar que esta circunstancia ya había sido comunicada el 24 y 25 de julio de 2025. Además, la Junta había solicitado el 22 de abril de 2025 la convocatoria de la Comisión Mixta para el referido traspaso dado que la falta de formalización está afectando a la tramitación de los expedientes. Un hecho en el que volvió a incidir el 29 de octubre sin conseguir que esa reunión se lleve a cabo.