PP y Vox se unen en la Diputación de Soria para pedir la reprobación de la presidenta de la CHD por las inundaciones

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

PP y Vox se unieron ayer en Diputación de Soria para reprobar a la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), María Jesús Lafuente por la gestión de las crecidas del Duero en la provincia.

El PSOE votó en contra de la moción presentada por el PP «con clara intencionalidad política», según manifestó la portavoz, Esther Pérez, que afeó al equipo de Gobierno el aplazamiento de una semana para la celebración del pleno, haciéndolo coincidir dos días antes de las elecciones.

La moción, defendida por el diputado y el alcalde de San Esteban, Daniel García, expuso que desde la CHD se trasladaron cifras de desembalse de Cuerda del Pozo que no se cumplieron y fueron mayores y «sin el aviso efectivo a los ayuntamientos» para activar medidas de protección, ocasionando numerosos daños por los desbordamientos.

Por ello, a través de la moción, además de reprobar a la presidenta de la CHD también se reclamó al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico abrir una investigación sobre la gestión de desembalse, establecer protocolos de aviso precio a los ayuntamientos, garantizar la información en tiempo real a las entidades locales, revisar los planes de laminación de avenidas, así como la elaboración de un plan específico de prevención de inundaciones en Soria y reclamar ayudas urgentes para los afectados.

Pérez argumentó el voto en contra del PSOE, a la vez que defendió la gestión de la presidenta de la CHD, de la que dijo que estuvo avalada por los técnicos de la administración.

Además, la diputada socialista se tomó la molestia de leer a sus compañeros de corporación el reglamento por el que se regula el Inuncyl, el plan ante riesgo ante inundaciones de la Junta de Castilla y León.

Expuso que en documento queda claro que le corresponde a la presidencia del Cecopy, en este caso a la delegada territorial de Soria, Yolanda de Gregorio, comunicar a los ayuntamientos los riesgos y a estos ponerlo en conocimiento de los vecinos. «Yo he oído a la delegada manifestar que desde el Cecopy se comunicó a los ayuntamientos», dijo Pérez, y «ustedes dicen que no les llegó, no sé quién miente».

García dio a conocer que en las reuniones del Cecopy se admitió que el desembalse «se les había ido de las manos» y por ello se registraron inundaciones de este calibre.

El debate de la portavoz del PSOE subió de tono con el diputado de Vox. Eduardo Álvarez, al que le acusó de «machismo» por pedir la reprobación de la presidenta de la CHD «solo por ser mujer». Acusaciones que negó Álvarez, a la vez que consideró que indicó que le importaba un «bledo» el Cecopy y el Inuncyl, que se ha demostrado que no funcionan y cuando tienen responsabilidades, en referencia al PSOE, «las reparten, cualquier ingeniero que trabaje en una Administración a la orden del PSOE se convierte en un inepto», espetó.

Tras la celebración del pleno, la CHD emitió un comunicado, en el que manifestó que es «falso» que la gestión hidráulica durante las borrascas causara daños, «al contrario contribuyó a laminar la avenida».

Se reafirmó en que el caudal del desembalse no superó los 135 metros cúbicos por segundo y que de no haberse realizado de esta manera, en San Esteban se podrían haber alcanzado los 500 metros cúbicos por segundo.