Heraldo-Diario de Soria

Semana Santa

Una 'nueva' procesión en Almazán tras 350 años de la Cofradía del Santo Entierro

La procesión extraordinaria conmemora los tres siglos y medio de la Cofradía adnamantina del Santo Entierro de Cristo

El acto conmemora los 350 años de la Cofradía del Santo Entierro de Almazán

El acto conmemora los 350 años de la Cofradía del Santo Entierro de AlmazánMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

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Una mañana desapacible da paso a la llegada de la Cofradía del Santo Entierro de Almazán a la Ermita de Jesús para el traslado procesional del Santo Sepulcro, no todos los años se cumplen tres siglos y medio. Los cofrades desfilan acompañados  de la Banda de Cornetas y Tambores del Santo Entierro de Almazán, allí recogieron a la talla y procedieron a congregarse en la Plaza Mayor de la villa, donde se encontraba la imagen del Jesús Resucitado acompañado de la Banda de Cornetas y Tambores de la Flagelación del Señor de Soria, invitada a este acto.

La conmemoración continuó durante todo el día con una misa y una comida de hermandad, por la tarde, la decimosexta edición de la Exaltación del tambor, la corneta y el bombo Villa de Almazán, una nueva edición organizada por la asociación cultural Banda de tambores, cornetas y bombos de la Veracruz de Almazán.

El acto conmemora los 350 años de la Cofradía del Santo Entierro de Almazán

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Procesión extraordinaria del Santo Sepulcro en Almazán

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