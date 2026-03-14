Una 'nueva' procesión en Almazán tras 350 años de la Cofradía del Santo Entierro

El acto conmemora los 350 años de la Cofradía del Santo Entierro de Almazán MARIO TEJEDOR
Procesión extraordinaria del Santo Sepulcro en Almazán
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