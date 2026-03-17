AESA y Junta negocian para desbloquear las obras de ampliación del aeródromo de Soria

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Las obras de ampliación del aeródromo de Garray se desbloquearán en 15 días. Ese es el plazo que dio a conocer ayer el vicepresidente de Diputación y responsable del Aeroparque Tecnológico Industrial (ATI) y lo hizo con satisfacción, aunque también expresó una «sensación agridulce» tras dos años de «bloqueo» del proyecto.

La Diputación tuvo conocimiento el pasado viernes que la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) negocia con la Junta de Castilla y León, en el marco de la Comisión Mixta de Transferencias, una solución pactada para el aeródromo de Soria, de tal manera que la Junta daría la autorización pendiente en base a la documentación técnica y el expediente que ha desarrollado en los últimos años AESA para la ampliación del aeródromo.

Una noticia que le permite ver «la luz al final del túnel» para el proyecto, según manifestó De Miguel que habló de «parálisis injustificada» de la que dijo «tener sospechas» de quién ha sido el responsable o responsables, cuyos nombres prefirió no desvelar ayer.

Sin embargo, De Miguel cree este desbloqueo esta relacionado con las gestiones que ha realizado el Comandante Militar Aéreo del Aeropuerto de Zaragoza, el General de Brigada, Luis Alberto Martínez Ruiz, tras su visita a las instalaciones del aeródromo de Garray.

En la visita, que tuvo lugar en febrero, el General de Brigada, soriano de nacimiento, se interesó por las posibilidades que ofrece el aeródromo para que el Ejército del Aire pueda desarrollar actuaciones previstas, tanto relativas a maniobras, como para probar la efectividad de drones y la aplicación de nuevas tecnologías aeronáuticas, «no si el general ha realizado gestiones, pero si es así, bienvenidas sean», manifestó el vicepresidente, que, a renglón seguido, expresó que sí mostró preocupación por la parálisis.

Esta buena noticia ha llegado cuando la Diputación había iniciado la vía jurídica para depurar responsabilidades del bloqueo de las obras en el aeródromo y también de desarrollo del ATI, como polo industrial del sector aeronáutico en Soria, acciones legales que la Diputación no descarta continuar porque las pérdidas económicas son cuantiosas.

Solo el sobrecoste de las obras asciende a 1,5 millones de euros, que el Somacyl ha comprometido hacerse cargo, según señaló De Miguel.

Dentro del mismo plazo, 15 días, la Diputación Provincial de Soria espera poder resolver el cambio del gestor del aeródromo para que la empresa Usado for Sale puede hacerse cargo de las instalaciones tras la adjudicación que se resolvió hace casi un año.

Entonces el contrato fue por 18 meses y José Antonio de Miguel explicó ayer que van a realizar el trámite para que ese plazo comience a contar con desde el momento que la empresa se haga cargo ahora.

Este desbloqueo permitirá, por fin, iniciar las obras de ampliación de la pista en aeródromo que permitirá operaciones de aeronaves de mayor envergadura.