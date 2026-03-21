Golmayo celebra las Top Burgers en Camaretas

Golmayo acoge las
Top Burgers, un evento gastronómico concentrado en cuatro jornadas donde se presentan seis variedades exclusivas de hamburguesas. Esta cita busca dinamizar la oferta de ocio en Camaretas, permitiendo a los asistentes degustar diferentes recetas de elaboración propia.
Seis hamburguesas y cuatro días de evento en Camaretas. MonteseguroFoto
Top Burguers en Camaretas
Seis hamburguesas y cuatro días de evento en Camaretas. MonteseguroFoto
Top Burguers en Camaretas
Seis hamburguesas y cuatro días de evento en Camaretas. MonteseguroFoto
Top Burguers en Camaretas
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Top Burguers en Camaretas
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