Heraldo-Diario de Soria

Golmayo celebra las Top Burgers en Camaretas

Una cita de cuatro jornadas que ofrece una selección de seis tipos de hamburguesas

Seis hamburguesas y cuatro días de evento en Camaretas.

Seis hamburguesas y cuatro días de evento en Camaretas.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

Golmayo acoge las Top Burgers, un evento gastronómico concentrado en cuatro jornadas donde se presentan seis variedades exclusivas de hamburguesas. Esta cita busca dinamizar la oferta de ocio en Camaretas, permitiendo a los asistentes degustar diferentes recetas de elaboración propia.

Seis hamburguesas y cuatro días de evento en Camaretas.

Seis hamburguesas y cuatro días de evento en Camaretas.MonteseguroFoto

Top Burguers en Camaretas

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Seis hamburguesas y cuatro días de evento en Camaretas.MonteseguroFoto

Top Burguers en Camaretas

Seis hamburguesas y cuatro días de evento en Camaretas.

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Top Burguers en Camaretas

Seis hamburguesas y cuatro días de evento en Camaretas.

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Top Burguers en Camaretas

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Top Burguers en Camaretas

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