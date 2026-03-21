Golmayo celebra las Top Burgers en Camaretas

Seis hamburguesas y cuatro días de evento en Camaretas.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

Golmayo acoge las Top Burgers, un evento gastronómico concentrado en cuatro jornadas donde se presentan seis variedades exclusivas de hamburguesas. Esta cita busca dinamizar la oferta de ocio en Camaretas, permitiendo a los asistentes degustar diferentes recetas de elaboración propia.