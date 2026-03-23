Almazán licita la primera fase de pavimentación de varias calles por 200.000 euros

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Almazán ha licitado la ejecución de las obras de asfaltado para la reparación de daños en calzadas de varias vías públicas de la localidad por un importe que asciende a 220.500 euros y cuyo pliego fue publicado este lunes en la Plataforma de Contratación del Estado mediante tramitación urgente.

Los interesados pueden presentar sus ofertas hasta el 6 de abril y cuentan con un plazo de tres meses para ejecutar la actuación.

Estos trabajos de asfaltado, además, requerirán previamente el fresado de material hasta 5 centímetros del pavimento deteriorado y, en su caso, la puesta a cota de las tapas de arqueta y sumideros existentes, antes de proceder al asfaltado definitivo con una capa de espesor que variará en función de la intensidad del tráfico, de acuerdo a la normativa.

Las actuaciones previstas, que fueron aprobadas en la última Junta de Gobierno, requieren una inversión de 220.500 euros "dentro de la voluntad del Ayuntamiento de Almazán para acometer inversiones graduales con una visión a medio plazo para dar seguridad y certidumbre a las mismas", apuntan fuentes consistoriales.

En esta primera fase se van a ejecutar la adecuación del pavimento de parte de las calles del Polígono Industrial La Dehesa en el entorno de la calle Aliso, igualmente se incluye la mejora del asfaltado en Avenida de Soria, la calle Dulcinea, Don Quijote y otras, hasta alcanzar los más de 10.000 metros cuadrados que figuran en la documentación técnica.

Estas actuaciones de refuerzo del firme se llevan a cabo para favorecer una mayor accesibilidad, un aumento de la seguridad vial y una mejora de la movilidad, y se desarrollarán de manera que se produzcan las menores molestias posibles en el tráfico de vehículos.

Las empresas del sector interesadas en ejecutar estos trabajos ya pueden consultar la documentación a través de la Plataforma de Contratos del Estado y preparar sus propuestas para un proyecto que deberá estar finalizado en el plazo de tres meses a contar desde la firma del contrato.