Patrimonio autoriza el proyecto de las obras de consolidación de la Monjía

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Comisión Territorial de Patrimonio de Soria ha autorizado el proyecto básico y de ejecución de las obras de consolidación y restauración de la ermita de la Monjía, promovido por la Entidad Local Menor de Fuentetoba.

La intervención consiste en la reparación de los daños puntuales que presentan los muros en los que se apoya la estructura de cubierta, apeando todos los forjados interiores para evitar su ruina. Además, deberá sustituir la estructura de la cubierta y la cobertura de teja, junto con las carpinterías exteriores, para garantizar la estanqueidad, acometiendo la restauración de los revestimientos, solados de la ermita y el camarín.

La ermita de la Monjía es un Bien de Interés Cultural, declarado en la categoría de monumento desde el 19 de abril de 2024, fecha en la que se delimitó su entorno de protección.

La autorización conlleva prescripciones técnicas, entre las que se encuentra que antes del inicio de la obra se detallarán los elementos muebles a proteger in situ y aquellos que se van a mover, indicando además cual va a ser el lugar de acopio.

La documentación presentada contempla una partida económica de arqueología que deberá ampliarse para que permita el correcto desarrollo de un proyecto arqueológico a desarrollar de forma paralela a la obra y que deberá contar con la preceptiva autorización.

Este debe contemplar la ejecución de un control arqueológico exhaustivo durante las labores de desescombro, orientado a la identificación, recuperación y correcta documentación de posibles evidencias materiales de interés histórico-arqueológico.

Además, deberá realizarse una lectura estratigráfica de paramentos (lectura muraria) del edificio, con el objetivo de caracterizar sus fases constructivas, transformaciones y unidades estratigráficas murarias.

Dicho análisis irá acompañado de una propuesta detallada de sondeos arqueológicos que deberán ejecutarse con carácter previo al inicio de las obras de restauración.

Una vez realizadas las catas en la pintura de la ermita se presentarán los resultados ante la Comisión, para analizar la necesidad de restaurar los restos existentes, o bien establecer las condiciones para restaurar lo que parecen restos de una decoración anterior, para ello se contara con la partida presupuestaria adecuada.