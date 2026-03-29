Almazán estima en 800.000 euros los daños por las inundaciones

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Almazán (Soria) estima que los daños ocasionados en el municipio por las inundaciones de febrero alcanzan los 800.000 euros.

Los daños están localizados en la Estación Depuradora de Aguas Residuales, con averías en los circuitos de presión y de los cuadros eléctricos, en el mobiliario del parque de La Arboleda, así como en tuberías, tapas de alcantarillado, pavimento de calles.

Además, según explicó el alcalde, Jesús Cedazo, es necesario arreglar caminos y sendas en las zonas afectadas y se ha realizado recogida de ramas y suciedad del arrastre del río, así como la tala de los árboles que se encontraban en peligro después de la riada.

Almazán fue una de las localidades sorianas azotada por las inundaciones en el mes de febrero a causa del desembalse de emergencia de Cuerda del Pozo debido al tren de borrascas que se prolongó durante mes y medio, en enero y febrero.

Las primeras semanas de febrero fueron las más complicadas en Almazán donde fue necesario cerrar el puente medieval y la pasarela peatonal por el incremento elevado del caudal del río Duero, que atraviesa el casco urbano de la población.

Una de las zonas más castigadas en el municipio, en el que el agua apenas alcanzó a las viviendas, fue el parque de La Arboleda por su proximidad al cauce del río, así como el área industrial.

El municipio adnamantino ya ha comenzado con los arreglos y ha licitado obras para la red viaria local en zona industrial inundable, consisten, de forma general, en el fresado de la capa de rodadura y su posterior asfaltado, además de la regularización de la rasante, el tratamiento de baches y la adaptación de tapas, registros y arquetas para devolver a las calles afectadas unas condiciones adecuadas de seguridad y uso, con un presupuesto de 220.000 euros.

La cuenca del Duero fue una de las más afectadas y por ello los municipios ubicados en las proximidades del cauce han sido los que más han sufrido.

A los 800.000 euros de daños que ha evaluado Almazán se suman los dos millones que se han cifrado desde San Esteban y otros dos millones más que han sumado los ayuntamientos de Langa de Duero y Garray, un millón cada uno de ellos.