Siete alcaldes de la comarca de Arcos exigen a Correos que rectifique y mantenga el horario de la oficina

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Siete alcaldes de la comarca de Arcos de Jalón exigen al Gobierno de España y a la Dirección General de Correos que «rectifiquen de forma inmediata» y mantengan el servicio de apertura de la oficina de Arcos de Jalón que atiende a 37 núcleos de población.

Los alcaldes de Arcos, Monteagudo de las Vicarías, Santa María de Huerta, Almaluez, Medinaceli, Miño de Medinaceli y Yelo suscribieron ayer un manifiesto en el que dejaron claro su compromiso «con la defensa de los servicios públicos en el medio rural», a la vez que advirtieron que no van a aceptar que «se siga degradando la atención que merecen nuestros vecinos».

Esta contundente respuesta obedece a la notificación del operador postal público en el que desde el día 1 de abril se recorta el horario de atención al público de tres a una hora.

Aunque desde Correos se sostiene que el servicio postal se mantiene en la comarca e incluso se amplía, porque a los carteros se les habilitará una PDA, a los regidores municipales de la zona no les convencen estas explicaciones y, a través de este manifiesto, exigen una continuidad del horario de la oficina que sea acorde a las necesidades reales de la población y que se mantenga el puesto de trabajo de la empleada que venía prestando el servicio hasta ahora.

Los alcaldes también apoyan las iniciativas parlamentarias que se van a llevar a cabo para «evitar el desmantelamiento de este servicio».

La más inmediata es la pregunta que realizará el diputado nacional del PP, Tomás Cabezón, en el Congreso de los Diputados. Cabezón mantuvo ayer un encuentro en Arcos de Jalón con los alcaldes de las poblaciones afectadas por los cambios en el servicio postal.

En este manifiesto conjunto se expone que «resulta especialmente grave que este recorte se plantee después de que el Gobierno haya utilizado reiteradamente a Correos como ejemplo de vertebración territorial y garantía de servicios en el medio rural».

En este sentido, el manifiesto de los alcaldes rechaza que Correos hable de una reorganización interna cuando, «se trata de un recorte en toda regla que rebaja de forma drástica la calidad del servicio y dificulta el acceso a los vecinos a una prestación drástica» , ya que habrá una reducción del tiempo de atención al público y del tiempo dedicado al reparto postal.

Los alcaldes recogen el malestar de los vecinos que el pasado viernes se concentraron ante las puertas de la oficina de Correos de Arcos.

El lunes y el martes, a las 12 horas, están convocadas otras dos concentraciones de protesta impulsadas por Román Montalvillo, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Arcos, que dejó claro que se tratan, movilizaciones vecinales y que no quiere «politizar,» este problema en la comarca. También va a iniciar una campaña de recogida de firmas con el único objetivo de que la «oficina no se cierre», aclara Montalvillo.

Esta campaña se suma a la iniciada en la plataforma change.org que la han suscrito más de 1.370 personas.