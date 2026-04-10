Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El proyecto para reabrir la antigua residencia de Sor María Jesús en Ágreda enfrenta al equipo socialista con el PP cuando se han cumplido 16 años del centro geriátrico por parte de la Diputación.

El pasado pleno del Ayuntamiento de la localidad aprobó, con la abstención del PP y los votos a favor de PSOE y Vox, la solicitud de cesión gratuita del edificio a la Diputación, con la condición de que la Junta y la Diputación se comprometan a financiar el 75% de la rehabilitación del inmueble y de no hacerlo así incluye una «cláusula penal» para que ambas administraciones abonen al Ayuntamiento el triple de las cantidades comprometidas, según un comunicado facilitado por el alcalde, Jesús Manuel Alonso.

Estas condiciones fueron ayer duramente criticadas por la portavoz del PP, Irene Carmona, que las calificó de «desproporcionadas», a la vez que afeó que el equipo de Gobierno solicita financiación «pero no tiene proyecto» para el edificio de la Sor María Jesús después de décadas cerrado.

Carmona criticó a Alonso por no aceptar la propuesta de cesión gratuita del edificio que le trasladó la Diputación hace un año con un compromiso de financiar el 25% de las obras y otro 25%, a través de la caja de crédito, y el Ayuntamiento se comprometería la financiación restante.

La portavoz popular, en declaraciones ayer a los periodistas, indicó que su grupo cuenta con un plan ordenado y ajustado para este proyecto que pasaría por elaborar un plan de viabilidad, un proyecto técnico y buscar financiación.

El uso del inmueble, a su juicio, se debería dirigir a ser un centro de referencia en Ágreda, en el que se compartiera el uso para los mayores con actividades encaminadas al envejecimiento activo y espacio para las asociaciones locales.

Los populares denunciaron la negativa del equipo de Gobierno a convocar una reunión conjunta entre todos los grupos políticos para abordar el futuro de la residencia, lo que interpretan como «una falta total de voluntad de consenso».

«Se rechaza el diálogo, se bloquea la participación y se sustituye la gestión por la confrontación», señalaron, a la vez que pusieron de manifiesto que existe una situación de bloqueo, improvisación y falta de voluntad política por parte del equipo de Gobierno en relación con la reapertura de la Residencia Sor María de Jesús.

Por su parte, el alcalde agredeño, en un comunicado, dejó claro la situación actual del edificio corresponde directamente a la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León. Esta fue una de las residencias de ancianos que cerró la Diputación en la reorganización del servicio, «por lo tanto no puede considerarse responsable al Ayuntamiento de Ágreda que ha presentado escritos y peticiones para reabrir la residencia, muchos de los cuales no han recibido respuesta formal».

Alonso lamentó que el PP de Ágreda «utilice la prensa» para darse notoriedad «cuando no aprobó la propuesta del pleno, en lugar de sembrar enfrentamiento nos hubiese gustado que se hubiese anunciado una solución inmediata y real para la residencia», concluyó.

PRESENCIA TELEMÁTICA EN EL PLENO

El PP de Ágreda estudia acciones legales contra el equipo de Gobierno socialista por impedir la participación telemática en el último pleno a la portavoz, Irene Carmona, que alegó motivos laborales. Carmona calificó el hecho de «gravísimo» y acusó al alcalde de vulnerar el derecho fundamental de participación política recogido en el artículo 23 de la Constitución, a la vez que le recordó que esta posibilidad se encuentra recogida en el reglamento municipal.

Reiteró que se trata de una actuación «arbitraria e injustificada», al haberse impedido a una representante pública ejercer sus funciones, asimismo dijo que es una práctica «caciquista y excluyente, propia de una forma de gobernar que confunde las instituciones con intereses personales».

El alcalde, Jesús Manuel Alonso, justificó su decisión porque se trataba de un pleno presencial «por la transcendencia del asunto a tratar» y añadió que «fue convocado para que los concejales que deseasen defender los intereses de su pueblo asistiesen personalmente».

El asunto que se trató fue la solicitud de cesión del edificio de la residencia Sor María de Jesús a favor del Ayuntamiento de Ágreda y «la convocatoria fue presencial, algo que consideramos que es la mejor manera de abordar este asunto», concluyó el regidor agredeño.