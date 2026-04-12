La sociedad de vecinos de Covaleda niega el "acoso" al equipo de Gobierno municipal del PSOE

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Sociedad Vecinal de Maderas de Covaleda califica de «falsas» e «injustas» las manifestaciones que el alcalde, José Llorente, realizó a este periódico, en las que denunció «acoso» al equipo de Gobierno socialista por la gestión de los aprovechamientos madereros en la localidad, con la suerte de pinos. Rechaza que en esta disputa haya un «trasfondo político», como así lo declaró el regidor pinariego.

La sociedad vecinal, en un comunicado de prensa, defiende las actuaciones que ha llevado a cabo para la defensa de los intereses de los socios y asegura que las ha realizado de «forma legítima, responsable y por los cauces legalmente establecidos», como han sido las vías administrativas y la judicial .

En este sentido agrega que «por ello no puede ser descalificado públicamente mediante expresiones que solo buscan desacreditar a la entidad y deteriorar su imagen ante los vecinos».

En el comunicado, la sociedad niega que exista «trasfondo político» con sus actuaciones, así como rechaza su vinculación a un partido político, «reducir una controversia jurídica e institucional a una supuesta maniobra política constituye una tergiversación inaceptable de la realidad», puntualiza.

El alcalde sostuvo en sus recientes declaraciones que el PP se encontraba detrás de este conflicto. Algo que el partido también negó de forma contundente y a su vez acusó al equipo socialista de ser los culpables de los actuales problemas de convivencia en Covaleda.

Desde la sociedad se reprocha a la Alcaldía que difunda este tipo de manifestaciones que «lejos de contribuir a la serenidad y al respeto institucional, que exige una controversia de esta naturaleza, se está alimentado una imagen distorsionada de la sociedad y de quienes la representan», expone.

Añade que desde la sociedad se seguirá defendiendo «con firmeza y con absoluto respeto la legalidad y los derechos e intereses de sus socios y no va a aceptar que dicha actuación sea presentada ante la opinión pública como una conducta impropia , ilegítima y ajena a la normalidad democrática».

La Sociedad Vecinal de Maderas de Covaleda ha llevado al Ayuntamiento a los tribunales en esta legislatura con dos asuntos relacionados con el procedimiento para el reparto de la suerte de pinos.

El primero de ellos fue la derogación, por parte del Ayuntamiento, del reglamento para la gestión del lote multivecinal de los aprovechamientos forestales del Monte de Utilidad Pública, número 125 y el segundo fue por la reclamación de los aprovechamientos de la madera no métrica o industrial que cree que le corresponden en lugar de que sea el Ayuntamiento el beneficiario. En ambos, la justicia ha dado la razón al Consistorio.

La tensión en Covaleda es palpable y se puso de manifiesto en el ataque que sufrió un concejal hace unos días, al que le rajaron las ruedas de su coche, tras la celebración de un pleno en el que se aprobó el padrón definitivo de vecinos beneficiario de la suerte de pinos para el próximo año, en el que también ha habido diferencia de pareceres entre la sociedad y el Ayuntamiento.