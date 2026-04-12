La Diputación de Soria arropa a 21 firmas alimentarias en el Salón Gourmets

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Un total de veintiuna empresas agroalimentarias sorianas muestran sus productos en el Salón Gourmets desde de hoy hasta el próximo día 16. Aceite, vino, quesos y dulces llenarán el stand que la Diputación Provincial ha instalado en el recinto ferial de Ifema, de Madrid, en el que ha invertido 170.000 euros.

Salón Gourmets cumple su trigésimo novena edición como Feria de Alimentación y Bebidas de Calidad líder en el mundo. Cuenta con presencia soriana desde hace años, tanto desde el stand de la Diputación como a través de iniciativas individuales como la Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria que acude con stand propio por tercer año consecutivo.

Las empresas que estarán en el stand de la Diputación son: Olivo de Soria, Cañada Real, Pressumia, Agoris, Los Imposibles, Quesoncala, Rudeles, Foie Good, Fortz, El Beato, Espora, Silentium, Mykes Gourmet, De Postín, Moncayo Ecológico, Panmimus, Crujientes Montes de Soria, Acuisalinas, Five Fish, Sabor de Fronteras y Quesería Tierras Altas.

Salón Gourmets se ha consolidado como el mayor escaparate mundial del producto gourmet, Salón Gourmets mantiene desde su primera convocatoria un crecimiento sostenido que lo ha llevado a convertirse en una cita imprescindible para el sector agroalimentario.

En la pasada edición reunió a más de 2.000 expositores y más de 50.000 productos selectos de todo el mundo, y albergó más de 1.000 actividades dirigidas al público profesional. Para esta edición se espera sobrepasar esas cifras.

Se prevé que se presentarán más de 55.000 productos, más de 1.500 de ellos novedades; más de 110.000 visitantes profesionales asistirán a la feria; más de 15.000 compradores extranjeros acudirán a la cita, de los cuales 250 son compradores invitados expresamente por la Organización al Business Center-MAPA-ICEX, de los que alrededor de 40 asistirán de la mano de MAPA e ICEX en el marco del convenio Spain Food Nation. Y se genera un volumen de negocio que superará los 250 millones de euros.

La Diputación de Soria mantiene una importante apuesta, respaldado con presupuesto, para favorecer a las empresas del sector agroalimentario su promoción en ferias del sector, tanto nacionales como internacionales.

Nuevas ferias

El calendario para la asistencia a las ferias especializadas se ha incrementado en los últimos años y también ha habido modificaciones que se han realizado desde el departamento de Desarrollo Económico que ha tenido en cuenta las preferencias de las empresas de la provincia.

Entre las novedades este año la gastronomía soriana soriana estará también en las ferias de Sevilla Auténtica, los días 14 y 15 de septiembre, y Gastrónoma Valencia, entre el 26 y el 29 de octubre. Dos citas a las que la Diputación ha decidido acudir con stand propio, para las que ya ha habilitado el presupuesto necesario.