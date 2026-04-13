Nuevo proyector para el planetario de un pueblo de Soria

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Borobia (Soria) ha sacado a licitación el proyector para el planetario por un importe de 118.000 euros.

El adjudicatario tendrá que colocar suministrar, instalar, transportar, montar y poner en marcha de un sistema de proyección 4K MIPEVI RGB (red, green, blue) 10 y cine 360 grados para el planetario de Borobia.

Esta tecnología permitirá proyectar en pantalla en forma de cúpula semiesferica de 9,5 metros de diámetro.

La sala de proyección tiene un graderío que al igual que la cúpula sobre la que se proyecta tiene una inclinación aproximada respecto al plano horizontal de 17 grados, con 60 butacas orientadas en la dirección de la pendiente, revestimientos de moqueta en suelo y pared vertical hasta la cúpula de proyección.

La sala dispone alrededor de la cúpula de una galería de instalaciones de anchura variable entre 75 y 120 centímetros, donde está previsto la colocación de sistemas de altavoces, y las instalaciones auxiliares que se precisen.

El equipo tiene que ser de evision RGB 10.000 lúmenes de digital projection o similar, con con sistema único de proyección en RGB (red, green, blue). Además tiene que estar dotado de lente especial, no estándar, gran campo.

En lo que se refiere a las características ópticas tiene que ser en bloque 2025 independiente a 90 grados, con condensadores interiores de calidad fotográfica, coronado por un fisheye, de la marca Sigma o similar, capaz de suministrar luz para reproducir el cielo en 180grados por 360 grados.

El equipo de sonido de ser cubesound max, envolvente, con 4 altavoces, con la posibilidad de combinar el sonido de SPACE con cualquier sistema de megafonía, adaptado a la cúpula de proyección, entre otros aspectos.

El hardware debe estar formado por un ordenador 1A Linux, 32 G Ram , I7 14.400, tarjeta gráfica Nvidia 5060, similar o superior, 2 discos de 1TB (Terabyte), teclado astro y un software profesional con capacidades para descubrir el cielo y el universo en FullDome.

La dotación de este equipamiento permitirá dotar al observatorio astronómico de Borobia que se convertirá en un planetario.

Se trata de una actuación enmarcada el Plan de Sostenibilidad Turística ‘Borobia, cielo y Naturaleza, que tiene en marcha el Ayuntamiento de Borobia que ha recibido una subvención directa de 1.445.163,00 euros , financiados por los fondos Next Generation-EU. El plan tiene que estar ejecutado en junio.