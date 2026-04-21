Duruelo invertirá 260.000 euros en la ampliación del cementerio

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra invertirá 260.000 euros en la ampliación del cementerio que permitirá contar con superficie a mayores de 2.040 metros cuadrados para dar cabida a 239 sepulturas. Las empresas interesadas pueden presentar oferta hasta el día 15 de mayo en el Ayuntamiento.

La evolución demográfica de Duruelo de la Sierra y la ocupación de las sepulturas se encuentran a su límite, por eso se hace imprescindible una ampliación del camposanto de la localidad.

La ampliación se localiza en una parcela municipal al sur de la ampliación que se realizó en el año 2025. Actualmente es un terreno que estaba destinado a pastos y alberga varios ejemplares de pinos silvestres y se encuentra cerca de la carretera C-117.

Según se recoge en el proyecto, el cementerio durolense cuenta con dos recintos, localizados del noreste al suroeste y el acceso principal se realiza por el norte.

La zona más antigua se encuentra en el norte con un pasillo central y ambos lados hay varias salas que se encuentran sin uso, donde se pretende instalar un velatorio y en un futuro se contempla la posibilidad de instalar el servicio de un tanatorio. En esta zona solo hay sepulturas.

En el año 2005 se acometió una ampliación hacia la zona del suroeste del inicial, que data de la década de los años 70 del pasado siglo y que entonces se localizó en este enclave porque a su vez se sacó del centro del casco urbano que es donde se encontraba.

En 2025 se realizó una ampliación de mil metros cuadrados de extensión y esta segunda ampliación se realizará contigua a la que fue la segunda fase del cementerio manteniendo la alineación de la misma.

Entonces, la dotación de espacio quedó planificada para 188 sepulturas y 304 nichos, pero los enterramientos en estos últimos apenas se ha demandado, por lo que el espacio también se destinó a sepulturas.

El número de fosas está a punto de agotarse, por ello, el Ayuntamiento ha planteado una intervención a corto plazo para aprovechar ampliar la capacidad de inhumación en el espacio que se amplió hace 20 años, con una construcción de una estructura modular prefabricada con una capacidad de 21 nichos , 16 columbarios y 15 fosas.

Para dar una respuesta a los enterramientos en las próximas décadas se plantea esta segunda ampliación del cementerio en esta localización con la que se dotarán 239 sepulturas, con dos niveles de profundidad.

La ejecución de la obra contempla la demolición del muro sur, de tal manera que quedará unida a ampliación que se realizó en 2025. El espacio interior se distribuirá a través de una plaza central de la que partirán las calles en las que se ubicarán las sepulturas.