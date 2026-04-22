La CHD frena a San Esteban la limpieza de la ribera del Duero que resultó inundada

Estado en el que se encuentran las riberas del Duero en San Esteban.Ayto. San Esteban

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) no permite al Ayuntamiento de San Esteban a realizar limpieza menor y de recuperación de la zona de las riberas del río afectadas por las inundaciones en febrero y le insta a que solicite autorización de obras en el dominio hidráulico.

El Consistorio había solicitado, a través de una declaración responsable de actividades y usos, para retirar árboles caídos, material de arrastre que se ha quedado depositado en el cauce, así como el adecentamiento de sendas y limpieza en las zonas de baño, el Sotillo, la Alameda y la Rambla.

«Nosotros hemos pedido una declaración responsable porque la presidenta de la Confederación dijo que se podía hacer», manifestó el alcalde, Daniel García, que mostró su sorpresa por la resolución que ha recibido de la CHD a su petición, «quizá han pensado que queríamos dragar el río o quitar guijarros, pero no es lo que vamos a hacer», puntualizó. García anunció que presentará un recurso a la resolución.

La CHD es bastante explícita con la petición que le ha remitido el Ayuntamiento de San Esteban y sostiene que los trabajos solicitados no se encuentran entre las actuaciones contempladas en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, ni entre las actuaciones menores de mantenimiento y conservación en el dominio público hidráulico y zona de policía de cauces, ni tampoco entre las actividades de bajo impacto a sometimiento de declaración responsable.

Por ello, desde la Confederación se invita al Ayuntamiento sanestebeño a que con la documentación enviada pida autorización de obras en el dominio público.

Daniel García solicitó «sensibilidad» a la CHD con los ayuntamientos afectados por las riadas que se ocasionaron «por una gestión discutible del desembalse» de Cuerda del Pozo, declaró el regidor.

A su juicio, la CHD, como organismo regulador de la cuenca «tiene la opción de facilitar esta tarea a los ayuntamientos o bien asumir sus competencias de cuidado y limpieza de la riberas y de la cuenca», puntualizó y solicitó a la Confederación que recapacite porque toda esta maleza se convierte en peligro a medida que avancen las semanas y el riesgo de incendios sea mayor, por lo que urge acometer esta limpieza.

«No entendemos la denegación», reiteró el alcalde sanestebeño, a la vez que reclamó a la Confederación un drenaje del río. En este sentido explicó que en la zona de la Rambla, en la mitad del río se ha formado un islote a causa de los arrastres.

Daniel García indicó que el problema en la s riberas del Duero que tiene en la actualidad San Esteban se ha observado en otros municipios que también sufrieron las inundaciones.

García ha sido uno de los regidores más críticos con la gestión de la CHD en materia del desembalse de Cuerda del Pozo que ocasionaron importantes inundaciones aguas abajo del embalse en la cuenca del Duero. Estos desembalses se realizaron en días críticos en febrero a causa de una concatenación de borrascas.