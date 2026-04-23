El Burgo inyecta 500.000 euros a subvenciones para empresas

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma (Soria) inyectará 500.000 euros para poner en marcha un paquete de medidas de apoyo al sector empresarial e industrial del municipio.

Este paquete de ayudas ha sido dictaminado en la Comisión de Hacienda con el voto a favor del equipo de Gobierno y la abstención del PSOE. La propuesta, para la que se requiere una modificación presupuestaria, se elevará al pleno ordinario que se celebrará el día 28 de abril.

La convocatoria estará dirigida al mantenimiento y la creación de empleo, a la inversión en nuevos proyectos y a la innovación. Para financiar esta iniciativa, se destinarán fondos del remanente de tesorería, un dinero que, según recuerda el alcalde Antonio Pardo, «es de todos nuestros vecinos y a ellos debe dedicarse».

La idea de este paquete de refuerzo al sector industrial y empresarial viene motivada por la situación de la economía mundial que lleva ya varias semanas advirtiendo de dificultades. A ello se suman las últimas noticias en torno a los planes de recorte de trabajadores de Huf España, la empresa con más arraigo en la localidad y en la que se emplean cientos de trabajadores de la comarca.

El Ayuntamiento pretende de este modo estar al lado de sus vecinos en un momento en el que, como ya pasó con la pandemia del coronavirus, la economía puede resentirse. A estas medidas especiales, se suma el bono comercio que, un año más, inyectará 150.000 euros desde las arcas municipales.

La del presente año 2026 será la sexta oleada y se desarrollará con similares requisitos que las anteriores. Fue en el año 2022 cuando el Ayuntamiento lanzó por primera vez una campaña de bonos.

Entonces dedicó 300.000 euros al proyecto, los mismos que pensaba dejar de ingresar por la rebaja del 20% del IBI que, pese a estar planteada, no se pudo llevar a cabo.

El beneficio de la campaña es doble puesto que con ella ayuda en los gastos del día a día de los vecinos y, además, colabora con el mantenimiento del comercio local que es imprescindible para el futuro de los pueblos.

El pleno ordinario del Ayuntamiento burgense debatirá, en materia de urbanismo, para su aprobación dos modificaciones del PGOU, una para el cambio de alineación de la calle Lechuza y otra para el cambio de clasificación de Navapalos, Valdegrulla, Velasco y la zona de las Bodegas y otras condiciones sobre el suelo rústico. También se aprobarán las fiestas locales en el municipio para 2027.

Además, se debatirá el proyecto de obras de mejoras de redes y pavimentación en la avenida Constitución, así como la contestación a sendos recursos de reposición para la declaración de interés público para las obras de albergue turístico y la bonificación del ICIO y de la tasa de licencia urbanística para el mismo albergue.