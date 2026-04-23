La copa de Berlanga, uno de los hallazgos arqueológicos del año que conecta al pueblo de Soria con el Muro de Adriano

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Berlanga de Duero (Soria) sigue enriqueciendo su patrimonio y su historia. El hallazgo arqueológico de la denominada 'la copa de Berlanga' suma un nuevo capítulo en lo que constituye una de las noticias arqueológicas del año. Una investigación permite situarla en el siglo II y mostrar una de las singularidades del mundo romano: viene desde el Muro de Adriano, en lo que hoy es el Reino Unido, y posiblemente llegó a tierras sorianas como recuerdo de un soldado de la Celtiberia que anduvo en las Islas Británicas. Una 'misión internacional' que ahora tiene datos, hechos y materia.

Roberto De Pablo Martínez (Instituto CAETRA), Susana De Luis Mariño (Museo Arqueológico Nacional), Jesús García Sánchez (Instituto de Arqueología de Mérida, IAM-CSIC), Ignacio Montero Ruiz (Instituto de Historia, IH-CSIC) y Pablo Aparicio Resco (3D Stoa - Patrimonio y Tecnología) firman un estudio en el que presentan los pormenores de la copa, su descripción y su importancia para ampliar la compresión de la vida militar en el imperio romano. De hecho la copa de Berlanga protagoniza ya una publicación de la Universidad de Cambridge a través de la Cambridge University Press.

Además, presentan los resultados obtenidos tras la prospección de su lugar de hallazgo realizada con el apoyo del Ayuntamiento de Berlanga de Duero y la Diputación de Soria, instituciones que en 2026 invertirán en una nueva campaña de prospección geofísica y excavación para avanzar en el conocimiento del yacimiento.

Un recuerdo militar de Britannia

Este tipo de copas, debido a su calidad artesanal y a los materiales utilizados, fueron objetos de prestigio. La mayoría de investigadores coinciden en interpretarlas como souvenir o recuerdos del Muro, entendidos estos como piezas de una élite militar que habrían sido adquiridos o recibidos como regalo o condecoración tras haber servido en esta frontera.

Atendiendo a esta interpretación, 'la copa de Berlanga' habría viajado junto a su dueño hasta el lugar de origen del mismo: la antigua Celtiberia. Los autores repasan las evidencias arqueológicas sobre la presencia de celtiberos en el Muro de Adriano que formaron parte de la Cohors I Celtiberorum. Y también de otros hispanos que sirvieron en esta frontera, como los astures en el Ala I Asturum y el Ala II Asturum Hispanorum.

Precisamente, en el siglo XIX, se localizó un fragmento de otra copa de este tipo entre Zamora y León, que pudo haber vivido una suerte similar a la de Berlanga: el conocido como 'Fragmento Hildeburgh' que recibió su denominación por su comprador. No obstante, mientras que el 'Fragmento Hildeburg' hoy se conserva en el Victoria & Albert Museum (Londres), la “copa de Berlanga” es la única de este tipo que se custodia en España, concretamente en el Museo Numantino (Soria, Castilla y León).

La investigación realizada incluye también el estudio de la composición del metal y de los esmaltes con los que se fabricó. Esto ha sido relevante porque ha permitido demostrar la autenticidad de la pieza, afinar la cronología al siglo II d.C. y determinar que las minas del metal empleado fueron, probablemente, las situadas en Gales o Durham.

Una imagen del Muro de Adriano y una inscripción única El Muro de Adriano es una de las fronteras más conocidas del mundo romano. Se trata de una frontera de 117 kilómetros, entre las actuales ciudades inglesas de Carlisle y Newcastle. Fue construida y fortificada por el emperador Adriano entre los años 122 y 128 d.C. Este límite protegía a la provincia romana de Britannia de las incursiones de los Pictos, un pueblo indígena del norte de las Islas Británicas. A lo largo del muro se situaron campamentos militares que albergaban a legionarios romanos venidos de distintos puntos geográficos del Imperio.

La copa de Berlanga posee una decoración esquemática que representa el propio Muro, a través de un friso jalonado con torretas. Sobre ellas, se han grabado los nombres de varios campamentos. Es la única de todas las 'copas del Muro de Adriano' que cita los situados en el área Este: Cilurnum, Onno, Vindobala y Condercum.

Un gemelo digital para la investigación, difusión y documentación

En el marco de la investigación se ha generado un gemelo digital de la pieza que ha permitido contar con un modelo 3D exacto que ayude en su estudio, documentación y difusión. Gracias a este trabajo se ha realizado una anastilosis virtual (recomposición) que devuelve a la pieza su forma original. Además, ha permitido obtener un despliegue ortográfico de la pieza (es decir, una vista plana de la lámina decorada que conforma la copa) que posibilita analizar mejor los motivos morfológicos, decorativos y epigráficos del objeto.

Un yacimiento en estudio

'La copa de Berlanga' fue localizada como hallazgo casual en el espacio conocido como La Cerrada de Arroyo, en Berlanga de Duero (Soria, Castilla y León, España). Con el objetivo de obtener información sobre su contexto arqueológico, el equipo firmante del estudio realizó una prospección arqueológica en 2025. Gracias a ella se pudieron recuperar algunos materiales arqueológicos de la misma cronología que la copa y se llevó a cabo una prospección geofísica con georradar. Esta última ha permitido, por primera vez, certificar la presencia de estructuras arqueológicas soterradas y relacionarlas con el contexto del hallazgo de la copa.

El equipo que ha realizado la investigación plantea la necesidad de continuar investigando en este lugar para conocer mejor este yacimiento arqueológico que ha proporcionado una pieza única como es 'la copa de Berlanga'.