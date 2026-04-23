El Museo de la Semana Santa de El Burgo abrirá los fines de semana

Tallas religiosas del Museo de la Semana Santa de El Burgo de Osma.HDS

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

La Cofradía de los Misterios y Santo Entierro de Cristo de El Burgo de Osma ha dado un paso decisivo para consolidar la apertura estable del Museo de la Semana Santa de la localidad.

La entidad ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación de Actividades Turísticas TURISOCIO que permitirá abrir este espacio cultural y religioso todos los fines de semana —viernes, sábado y domingo—, con previsión de ampliar horarios en épocas de mayor afluencia turística.

El convenio, rubricado por el presidente de la Cofradía, Gervasio A. Palomar López, y José Ángel Marín, representante de TURISOCIO, tiene como objetivo facilitar el acceso de vecinos y visitantes a un museo único en la provincia, pionero en Castilla y León y el único de estas características fuera de una capital.

El Museo de la Semana Santa conserva los pasos, enseres y elementos procesionales que forman parte de las tradicionales celebraciones burgenses, constituyendo un testimonio vivo del esfuerzo, la devoción y la continuidad de generaciones de cofrades. Su apertura estable permitirá profundizar en la historia, la simbología y el valor artístico de estas manifestaciones culturales y de fe.

La captación y organización de visitantes se gestionará desde la Oficina de Turismo de El Burgo de Osma, donde TURISOCIO mantiene su puesto de trabajo. Este sistema garantizará un proceso ordenado y eficaz, con información completa sobre horarios, recorridos y medidas de conservación del museo.

Desde la Cofradía destacan la relevancia del acuerdo como ejemplo de colaboración entre asociaciones locales y como impulso para la dinamización cultural y económica de la localidad.

«Acabamos de firmar un acuerdo con TURISOCIO que permitirá la apertura de nuestro museo de Semana Santa en principio todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo», señalan desde la Directiva.

«Hemos buscado la mejor opción tanto de promoción desde la oficina de turismo como de continuidad en el tiempo que nos reportara esta nueva colaboración entre asociaciones locales».

La apertura del museo ha sido «una prioridad» para la Cofradía. «Supone una oportunidad inigualable de difusión y promoción tanto de nuestra Semana Santa como de nuestra Cofradía, y más en una localidad tan turística como la nuestra», subrayan.