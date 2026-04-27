La Diputación de Soria invierte 380.000 euros en la residencia de El Burgo

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial acometerá obras de mejora y consolidación en el edificio de la residencia San José de El Burgo de Osma para arreglar las columnas que sustentan uno de los claustros del inmueble.

La inversión supera los 380.000 euros y la partida económica formó parte de la modificación presupuestaria que la Diputación Provincial aprobó recientemente.

Las obras se ajustan a un proyecto técnico en el que se recogen problemas de deterioro en una de las columnas de piedra de los claustros interiores que obliga a su sustitución con vigas de hierro al ser uno de los elementos estructurales del edificio.

Su mal estado, en situación de podredumbre, a causa del paso del tiempo al estar en la intemperie, obliga ahora a acometer esta obra, según explicó el diputado responsable de residencias, Juan Ramón Soria.

Las obras no afectarán la estancia de los residentes porque se encuentran en una zona de paso y sigue estando disponible uno de los dos claustros en torno a los que se distribuyen las habitaciones. Estos problemas se encuentran en el edificio principal de la residencia San José.

El inmueble data del siglo XVIII y se construyó para albergar un hospicio, pero ante la falta de recursos se trasladaron a los internos y fue ocupado por la Real Compañía de Ganaderos de Soria y Burgos que construyó, adosada al hospicio, una fábrica de manufacturas de lana, con lavadero, batán y tinte.

La compañía ocupó el inmueble hasta 1803. Tras la incautación por parte de Hacienda, el hospicio pasó a pertenecer a la Diputación de Soria, que todavía hoy es su propietaria.

En la actualidad es una de las dos residencias que gestiona directamente la Diputación. Es un centro social o sociosanitario para personas, a quienes se ofrece atención integral y servicios continuados de carácter personal, social y sanitario en función de la situación de dependencia y las necesidades específicas de apoyo, en interrelación con los servicios sociales y de salud de su entorno. Cuenta con un capacidad para un centenar de residentes.

En la actualidad, la Diputación promueve una inversión de un millón de euros, con ayudas de fondos europeos, para para dotar a la residencia de San José de 24 nuevas plazas dirigidas a unidades de convivencia con el objetivo de facilitar a los ancianos un modelo de estancia que garantice su autonomía pero con la tutela de los servicios sociales.

Estas unidades se ubicarán en el edificio Infantes, que fue una ampliación. En este proyecto, adjudicado el año pasado se han detectado problemas y ha sido necesario acometer un modificado, según manifestó Juan Ramón Soria.

Está previsto la reforma solo de un ala del edificio Infantes, que se encontraba en desuso, para acondicionar 15 habitaciones, 5 en cada planta, 9 dobles y 6 sencillas, dotadas de baño con ducha, y cada planta tendrá además compartidos los espacios de cocina con comedor y un salón, sumando un total de 24 plazas.