El pleno de El Burgo de Osma aprueba una modificación de 1,2 millones

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

El pleno del Ayuntamiento de El Burgo de Osma aprobó ayer una modificación presupuestaria de 1.198.500 euros, financiada íntegramente con el remanente de tesorería, destinada a reforzar el apoyo al sector industrial y empresarial, mejorar la seguridad vial y avanzar en obras pendientes en localidades agregadas.

La propuesta salió adelante con el voto favorable de todos los grupos municipales, aunque el debate estuvo marcado por la situación industrial del municipio y por un cruce político intenso sobre la gestión local.

La modificación incorpora cinco actuaciones principales. La más relevante es el plan de ayudas al sector industrial y empresarial, dotado con 500.000 euros, concebido para apoyar a las empresas locales en un contexto de incertidumbre laboral.

A esta partida se suman 300.000 euros para un plan de seguridad vial que incluirá radares, semáforos y reductores de velocidad; 200.000 euros para la segunda fase de pavimentación en localidades agregadas; 150.000 euros para la pavimentación del camino de Berzosa hasta el límite con San Esteban de Gormaz, en colaboración con la Diputación; y 48.500 euros para la caseta del parque infantil de La Serna.

El alcalde, Antonio Pardo, defendió la propuesta como una muestra de la fortaleza económica del Ayuntamiento y de su capacidad para responder a las demandas ciudadanas.

Recordó que la modificación «permite atender acciones económicas que necesitan los vecinos» y subrayó que el equipo de gobierno «está vivo, está activo y es capaz de poner en marcha medidas con sus propios ahorros».

Pardo insistió en que la clave es contar con una situación financiera sólida: «Un ayuntamiento saneado es un ayuntamiento viable», afirmó, destacando que el remanente permite «acercarse a los problemas con herramientas propias».

El portavoz socialista, Héctor Ventosa, anunció el voto favorable del PSOE, aunque con un discurso crítico centrado en la situación industrial. Consideró que la partida de medio millón «responde a una crisis industrial real que exige decisiones valientes», pero reprochó al equipo de gobierno la falta de avances en la atracción de empresas.

«En tres años no han traído ni un solo puesto de trabajo industrial», afirmó, y lamentó que el gobierno municipal rechazara una propuesta socialista de unidad política ante la situación de HUF.

Ventosa acusó al alcalde de no haber impulsado un modelo industrial sólido en décadas y cuestionó el proyecto del parque de La Serna, al que calificó de «macroparque», asegurando que «no es una necesidad, sino un proyecto megalómano para cortar una cinta». También defendió que las medidas de seguridad vial llegan «tarde, pese a que llevamos dos años avisando de que el pueblo no es seguro».

Desde Vox, su portavoz respaldó la modificación y defendió la utilidad de las inversiones en agregados y seguridad vial. Criticó que algunos grupos intenten «ponerse medallas», recordando que «todos escuchamos a los vecinos, no solo el PSOE».

Sobre la ayuda industrial, la calificó como «una medida excelente», aunque pidió ir más allá con una ampliación del polígono de La Güera, una ordenanza de cesión de suelo y una mejora de la capacidad energética.

«Sin potencia eléctrica no hay implantaciones industriales», advirtió, tras relatar que varios proyectos no pudieron instalarse por falta de suministro. También reclamó a la Junta nuevos grados de FP en mecatrónica y robótica para el IES Santa Catalina, con el fin de «capacitar a los jóvenes para las industrias que queremos atraer».

El portavoz del Partido Popular, Luis Cuesta, también anunció el voto favorable y destacó que la modificación es posible «porque hay presupuestos aprobados, hay remanente y hay informes técnicos favorables».

En su intervención, cargó contra el PSOE, afirmando que «hablar del sanchismo es hablar de deuda y falta de gestión», y defendió que en las últimas décadas sí se han ejecutado actuaciones para unir El Burgo y Osma, citando la residencia, el albergue, el polideportivo, la piscina climatizada o el mercadillo.

Cuesta reprochó a los socialistas que no apoyaran la inversión inicial del parque infantil y recordó que «ustedes aquí han llegado a decir que se endeudarían si gobernaran».

La modificación presupuestaria salió adelante por unanimidad, en un pleno donde la situación industrial, la seguridad vial y el uso del remanente centraron un debate político intenso y con visiones muy distintas sobre la gestión municipal.