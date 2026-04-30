La ruta Celtigravel de Soria logra ya 120 inscritos con el reto de llegar a 300 ciclistas

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La ruta cicloturista Celtigravel, en dos recorridos de 134 y 62 kilómetros, cuenta ya con 120 inscritos marcándose el reto de conseguir llegar a los 300 ciclistas en esta primera edición, tal y como indicó este miércoles Rubén Andrés, responsable de Deporama, la empresa adjudicataria de este proyecto que busca ser «una experiencia que aúna turismo, deporte, naturaleza y patrimonio» a través de dos recorridos que arrancan y finalizan en El Burgo de Osma el próximo 30 de mayo.

La prueba está abierta para bicicletas de gravel, de montaña y eléctricas. La presentación de esta jornada tuvo lugar en la Diputación indicando su presidente, Benito Serrano, que Celtigravel «es un proyecto que trasciende lo deportivo, es una apuesta turística por Soria». Una iniciativa financiada por los fondos Next Generation que busca «dinamizar el medio rural, generar oportunidades económicas y situar a Soria en el mapa del cicloturismo».

Andrés puntualizó que «el 90% de esos 120 ciclistas son de fuera de Soria» por lo que hizo un llamamiento para que también los sorianos participen en estas dos rutas que, con salida y llegada en El Burgo de Osma, recorrerán el cañón de Lumías, Caracena, el yacimiento de Tiermes con sus buitreras, Berlanga... «Con enclaves naturales increíbles», según apunta José Luis Gómez Miranda, Selu, director de la prueba. Entre los inscritos, el deportista Mario Mola, tres veces campeón del mundo de triatlón y dejando en el aire la posible participación de Fermín Cacho.

«Cuando empezamos a diseñar Celtigravel, teníamos claro que no queríamos hacer solo un recorrido, sino crear una experiencia. Aquí no vienes solo a rodar, vienes a descubrir el territorio, a navegar, a decidir y a formar parte del camino. Celtigravel es para los que entienden el ciclismo como libertad», apuntó Selu que avanzó que «la segunda edición será en Numancia, un escaparate fundamental para Soria con entornos como Garray, Fuentetoba, Valonsadero...». Y es que, continuó, Celtigravel «es aventura y conexión con el entorno. Es elegir tu reto, marcar tu ritmo y vivir el ciclismo desde una perspectiva diferente, lejos de la competición y cerca de la esencia».

Celtigravel Soria es un proyecto impulsado por la Diputación como una estrategia orientada a dinamizar el medio rural y poner en valor el patrimonio natural y cultural de la provincia a través del turismo sostenible. Esta iniciativa cuenta con una inversión global de alrededor de 3,6 millones de euros, financiados con fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este marco, la Diputación se encarga del diseño, coordinación y ejecución de las actuaciones, con el objetivo de generar actividad económica, atraer visitantes y consolidar Soria como destino de referencia en cicloturismo.

La prueba se celebra el próximo 30 de mayo en El Burgo de Osma, con salida a las 9.00 horas. Las inscripciones, que tienen un coste de 20 euros (que irán subiendo a medida que la cita se acerque en el calendario) e incluyen una bolsa del corredor, permanecerán abiertas hasta el 26 de mayo.

Desde la Diputación se ha insistido en la importancia de este tipo de iniciativas que combinan turismo, deporte, naturaleza y patrimonio como motores de desarrollo, con el objetivo de atraer visitantes durante todo el año y reforzar la imagen de Soria como destino de referencia, tal y como indicó la diputada responsable de la cartera de Turismo, Elia Jiménez, que también acudió a la presentación de la cita.