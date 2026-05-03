Con hacha y esfuerzo: así se corta el pino en este pueblo de Soria antes de la pingada

El municipio soriano revive la Pingada del Mayo prescindiendo de la tecnología.Sandra Guijarro

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

Antes de cualquier pingada del mayo, el árbol ha de caer, esto es, ha de ser cortado. Y en muchas ocasiones esta tarea que permite mantener la tradición en la provincia de Soria se realiza con motosierra. Pero no siempre. Hay municipios donde este quehacer lleva aparejado el mismo esfuerzo que antaño, como así ha sucedido en la localidad soriana de Bayubas de Arriba. En este pueblo el árbol se cortó a mano y con hacha, entre dos o tres personas que iban alternándose.

Bayubas de Arriba celebró este sábado 2 de mayo su tradicional Pingada del Mayo, una de las citas más emblemáticas del municipio y un ritual que cada año reúne a vecinos y visitantes en torno a la convivencia, la música y las costumbres populares. La jornada, organizada por la Asociación Sociocultural Los Dos Enebros, volvió a desarrollarse con una notable participación y un ambiente festivo que se prolongó hasta la noche.

Las actividades comenzaron a las 10.30 horas con la preparación del hoyo en la Pradera Redonda, paso imprescindible para la posterior colocación del mayo. Desde primera hora, los mozos del pueblo, junto a otros vecinos, se encargaron de seleccionar, cortar y preparar el pino en el monte, un trabajo colectivo que forma parte esencial de la tradición.

A las 13:00 horas, el vermú amenizado por Folkicharanga recorrió las calles del municipio, antesala de la comida popular de las 15.00 horas, uno de los momentos más concurridos de la jornada. Tras el descanso, a las 16:30 horas, los participantes iniciaron la marcha hacia la Pradera Redonda, donde se concentró la actividad vespertina.

El momento más esperado llegó a las 18.30 horas con la pingada del pino, un ritual en el que el mayo se eleva tradicionalmente a mano o con cuerdas, en un esfuerzo colectivo que cada año despierta expectación. La música de los Gaiteros de la Calle Real acompañó el proceso, aportando el toque tradicional que caracteriza esta celebración.

La programación continuó con el concurso gastronómico de empanadas, que este año tomó el relevo del concurso de tortillas celebrado en la edición anterior. Después tuvo lugar la cena popular, antesala de una noche festiva que incluyó verbena, bingo y fuegos artificiales, poniendo el broche final a una jornada que vuelve a consolidarse como una de las señas de identidad de Bayubas de Arriba.