Arcos de Jalón pide cubrir las vacantes de los médicos y reforzar los enfermeros

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Medio centenar de vecinos de Arcos de Jalón se concentró ayer ante las puertas del centro de salud para solicitar a la Junta de Castilla y León que cubra las vacantes de médicos y se refuerce la plantilla de enfermeros.

La protesta, convocada por el grupo municipal socialista de Arcos de Jalón, se celebró a las 12 horas y en la misma se trasladó un comunicado con las peticiones que se entregará al Gobierno regional, acompañado de firmas de los vecinos.

En el escrito se puso de manifiesto que el área de salud de Arcos de Jalón sufre desde hace tiempo falta de personal y reducciones de plantilla.

Una situación que se agrava durante los periodos de urgencias, entre las 15 y las 8 horas del día siguiente y fines de semana y festivos. «Cuando el único equipo médico que está de guardia tiene que salir a atender una urgencia nos quedamos sin servicio médico durante horas y esto es más frecuente de lo que deseamos», según recoge el manifiesto.

Los convocantes aseguran que en el centro hay dos plazas de médico pendientes de cubrir que «gracias a la profesionalidad de los que quedan se va supliendo, pero todo tiene un límite», exponen.

En este sentido, indicaron que el centro de salud se ha quedado sin servicio de enfermería en horario de atención a los pacientes, algo que, parece ser, que se repite más de lo deseable y que a su juicio es porque la plantilla de enfermeros, formada por cuatro profesionales, creen que es insuficiente para toda el área de salud, una de la más extensas.

Solo el municipio de Arcos está formada por 13 núcleos de población, algunos distantes a 30 kilómetros por carreteras secundarias, y a ellos se suman otros municipios como Medinaceli, Santa María de Huerta, Almaluez y Monteagudo de las Vicarías.

Los afectados recordaron que el hospital de referencia para la población de Arcos se encuentra a 96 kilómetros en la capital soriana. A ello se suma los problemas de envejecimiento de los residentes en los pueblos y el funcionamiento de varias residencias de ancianos en la zona que dependen del centro de salud.

Sin olvidar que la población se incrementa exponencialmente durante los periodos de vacaciones y los fines de semana y además, está la proximidad de la autovía A-2 , con un importante volumen de tráfico, que requiere la asistencia sanitaria para los accidentes.

Por todo ello, los manifestantes exigieron a la Junta aumentar la plantilla de enfermeros y cubrir las de médicos para garantizar el servicio de urgencia, dotar de una ambulancia más al área de salud, ya que cuando se realiza un traslado a Soria el centro se queda sin ambulancia durante tres horas y, por último, mejorar el transporte de los enfermos desde las pedanías y pueblos de la zona hasta el centro de salud, ya que es escaso en cuanto a frecuencia.

El transporte a la demanda se oferta solo un día a la semana. «A todas las instituciones se les llena la boca al hablar de la España vaciada, de la igualdad de oportunidades, de cohesión del territorio, de reto demográfico y de medidas a tomar, pero la realidad es que se sigue aumentando la brecha», lamentan los afectados.