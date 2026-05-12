Ya es oficial: la Junta asigna la subvención del Fondo de Cohesión de 2026 para los pueblos de Soria

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El Fondo de Cohesión Territorial movilizará en Soria una inversión de más de 3,5 millones de euros para reforzar los servicios públicos para mejorar la calidad de vida en el medio rural. De este montante, dos millones serán la aportación de la Junta de Castilla y León, 609. 000 euros la Diputación Provincial y 897.073euros los ayuntamientos beneficiarios.

La Junta de Castilla y León ha realizado el reparto de la subvención para cada uno de los 182 municipios (tabla adjunta) que son beneficiarios de estos fondos (todos menos la capital).

Para el reparto y la gestión de los fondos de este programa se establecen dos grupos de acuerdo a la población del municipio, si es mayor o menor de mil habitantes.

Los diez municipios de más de mil habitantes en la provincia recibirán una subvención de la Junta de 897.073 euros, que es el 75% de la inversión de la obra y los ayuntamientos tienen que aportar, como mínimo, otro 25%, 287.983 euros.

El resto de municipios, los 172 de menos de mil habitantes, cuentan con la colaboración de la Diputación que, además de gestionar el programa anual también realizará una aportación del 25% de la inversión, lo que le corresponde un total de 609.000 euros. Los ayuntamientos aportarán, como mínimo, el otro 25% restante que pueden superar esta cantidad si lo consideran, otros 609.000 euros.

La Diputación Provincial aprobó ayer, en Junta de Gobierno, su adhesión a la adenda al convenio de colaboración con la Consejería de la Presidencia para la gestión del Fondo de Cohesión Territorial de Castilla y León correspondiente a 2026. A partir de ahora, los municipios que lo deseen pueden presentar los proyectos que optan a esta subvención.

El Fondo de Cohesión Territorial es una herramienta dirigida a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes de Castilla y León, con el objetivo de reforzar la equidad entre provincias y garantizar la igualdad de oportunidades en el conjunto de la Comunidad.

El reparto del fondo vuelve a incorporar criterios de corrección vinculados al desempleo y la despoblación, que concentran el 40 % de los recursos, con el fin de favorecer a las provincias con mayores dificultades demográficas y económicas. Así, en 2026 una de las provincias más beneficiadas por estos criterios son Soria, que recibe un 102 % más que lo que recibiría a través de los mecanismos ordinarios de financiación local.