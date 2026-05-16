Isidora, la centenaria que empezó a trabajar a los 14 años y celebra los 100 en el mismo pueblo de Soria en que nació

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El Centro de Acción Social Tierras Altas ha celebrado este sábado, 16 de mayo, el centenario de Isidora Pérez Crespo en su domicilio actual de Barriomartín, el mismo pueblo que la vio nacer hace un siglo.

La diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto, hizo entrega de la placa conmemorativa a la homenajeada y también del pergamino que contiene el acta de su nacimiento en el mismo pueblo de Barriomartín, hace hoy cien años y un día.

Al acto se sumó también el alcalde de Barriomartín, dependiente del municipio de La Póveda, Rubén del Río Pérez, haciendo obsequio de un ramo de flores en nombre de toda la corporación en un acto sencillo compartido con familiares y vecinos, así como la concejala Esther Pérez, diputada provincial.

Isidora nació en Barrriomartín el 15 de mayo de 1926 en el mismo domicilio donde ahora reside. Sus padres, Isaac y Sebastiana, también eran del pueblo. Fruto del matrimonio nacieron 7 hijos, de los cuales viven dos, Isidora y Patrocinio, quien reside en la Residencia del Parque en Soria.

Isidora -al igual que sus hermanos- tuvo que irse a trabajar fuera del domicilio familiar cuando tenía 14 años, concretamente en casa del médico de Almarza, José Heras. Un tiempo del que recuerda que tenía que cocinar, organizar la casa, ir a lavar al río. A los 22 años se volvió a vivir a Barriomartin y ese mismo año, el 5 de mayo, se casaba con Juan, su vecino de toda la vida, según la crónica que relata Diputación.

Isidora cuidó de la familia de Juan -su hermano, José, y su suegro-, ya que se había quedado sin madre. Fruto del matrimonio, nacieron sus cinco hijos: Jose Luis, Juanito, Natividad, Primitiva y Caridad.

El matrimonio se dedicaba a la ganadería pero también regentaban la tienda-bar del pueblo, a la que iban todos los vecinos a comprar alimentos que los proveedores llevaban de Soria y a por pan: Juan subía el pan de la panadería de Almarza.

La centenaria destaca que su marido era muy educado y tenía mucho sentido del humor y recuerda asimismo cómo los vecinos, cuando acababan la faena de trabajo, acudían a su bar a tomarse algo y a escuchar música, siempre con buen talante.

Isidora refiere de aquellos años que era ella quien llevaba las cuentas de la tienda, donde había personas a las que se fiaba, pero luego siempre pagaban porque eran tiempos difíciles y había que entenderlo. Pero no siempre sucedía así.

Sus hijos rememoran cómo iban con su padre a encender la luz del pueblo, porque al cabeza de familia también le tocaba hacer de electricista por aquella época. Isidora y Juan, que pudieron celebrar sus bodas de oro, vivieron juntos hasta el año 2007 cuando Juan falleció.

Durante unos años Isidora vivió en Soria, pero después de la pandemia decidió volver a su domicilio de Barriomartín.

Los hijos también tuvieron que irse a trabajar fuera como hizo ella: ahora residen una hija en Madrid y los demás en Soria, San Andrés de Soria, Almarza y Barriomartín. Isidora disfruta de sus 7 nietos y 4 biznietos cuando acuden a visitarla.

Isidora presenta achaques de salud, pero es capaz de participar en conversaciones con familiares y vecinos y, de vez en cuando, manda lo que hay que hacer y cómo.