Almazán disfruta al ritmo y las carreras de los Zarrones en San Pascual: las fotos

La
villa de Almazán ha vuelto a cumplir hoy con la historia en la celebración de San Pascual Bailón y su emblemática Fiesta del Zarrón. Las calles del municipio se han llenado de emoción y adrenalina en una jornada que combina la solemnidad religiosa con el bullicio pagano de sus famosas e intensas carreras.
El protagonismo absoluto de la mañana ha recaído en los tres zarrones de la Cofradía. Ataviados con su tradicional vestimenta de pieles, polainas y el sombrero con plumas de buitre, han demostrado una gran forma física para abrir paso a la procesión. Al lanzar los caramelos al suelo, decenas de jóvenes los han desafiado, desatando veloces persecuciones y los típicos golpes con las zambombas de cuero y lana.
La villa adnamantina revive su gran tradición de Interés Turístico Regional. MonteseguroFoto
Zarrones de Almazán 2026
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