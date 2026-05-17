Almazán disfruta al ritmo y las carreras de los Zarrones en San Pascual: las fotos

La villa adnamantina revive su gran tradición de Interés Turístico Regional.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

La villa de Almazán ha vuelto a cumplir hoy con la historia en la celebración de San Pascual Bailón y su emblemática Fiesta del Zarrón. Las calles del municipio se han llenado de emoción y adrenalina en una jornada que combina la solemnidad religiosa con el bullicio pagano de sus famosas e intensas carreras.

El protagonismo absoluto de la mañana ha recaído en los tres zarrones de la Cofradía. Ataviados con su tradicional vestimenta de pieles, polainas y el sombrero con plumas de buitre, han demostrado una gran forma física para abrir paso a la procesión. Al lanzar los caramelos al suelo, decenas de jóvenes los han desafiado, desatando veloces persecuciones y los típicos golpes con las zambombas de cuero y lana.