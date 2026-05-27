El pueblo de Soria que mostrará su historia en realidad virtual

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Medinaceli (Soria) avanza en el proyecto para contar con un centro turístico de realidad virtual que permitirá recorrer la historia de la villa desde los celtíberos.

El Ayuntamiento de Medinaceli ha adjudicado en 246.000 euros la instalación de estas salas en lo que fue el antiguo albergue de la localidad.

El contrato tiene un plazo de ejecución de cuatro meses y el periodo previsto para la formalización se extiende del 27 de mayo al 2 de junio. La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Medinaceli Patrimonio Natural, financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y los fondos Next Generation EU.

La actuación permitirá crear en el antiguo albergue de Medinaceli un nuevo recurso turístico basado en realidad virtual y contenidos digitales.

El objetivo es ofrecer al visitante una experiencia inmersiva, atractiva y didáctica que recorra la historia de la villa y refuerce la oferta cultural durante todo el año.

El contrato incluye la definición del concepto creativo, la producción de los contenidos multimedia, el desarrollo de la plataforma tecnológica, la instalación de los equipos necesarios, la puesta en funcionamiento de la experiencia y una fase final de entrega, formación y manuales.

Según la documentación técnica utilizada en la licitación, la experiencia se articulará en tres salas habilitadas en el antiguo albergue, con una superficie total de 312 metros cuadrados. El hilo narrativo deberá recorrer la evolución histórica de Medinaceli desde sus orígenes celtíberos hasta la actualidad.

El proyecto incorporará también algunos de los elementos patrimoniales más singulares del municipio, entre ellos el Arco Romano de triple arquería, la alcazaba árabe, el Palacio Ducal, la Colegiata y el propio antiguo albergue, considerado precursor de los Paradores Nacionales.

La adjudicación enlaza además con la rehabilitación del antiguo albergue para su uso como centro de interpretación y oficina de turismo, otra actuación incluida en el mismo plan. La experiencia inmersiva añade a ese espacio una herramienta de divulgación patrimonial que permitirá explicar mejor la relevancia histórica de Medinaceli y adaptar la visita a públicos diversos.

El procedimiento de contratación recibió tres ofertas electrónicas. La adjudicación se efectuó tras valorar criterios técnicos y económicos, entre ellos el concepto creativo, la creación de contenidos multimedia, la propuesta técnica, la planificación del contrato, el precio y la reducción del plazo de ejecución.

El contrato forma parte de la actuación número 4 del PSTD, denominada ‘Medinaceli, un paseo por la historia a través de la experiencia inmersiva’.

Esta línea de trabajo se integra en el plan ‘Medinaceli Patrimonio Natural’, que cuenta con una dotación total de 1.500.000 euros y se ordena en cuatro ejes: transformación verde y sostenibilidad, mejora de la eficiencia energética, transformación digital y competitividad.