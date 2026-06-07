Las alfombras del Corpus Christi llenan El Burgo de Osma de color y devoción

Espectacular alfombra recreando el mapamundi del Beato de la catedral de El Burgo de OsmaSANDRA GUIJARRO

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Burgo de Osma ha vivido una de sus jornadas más queridas con la celebración del Corpus Christi, una cita religiosa pero también un evento para la vista. Las alfombras 'florales' (en realidad de viruta) engalanaron el centro de la localidad por el que procesionaron tanto representantes eclesiásticos como los niños que han hecho la Primera Comunión este año y numerosos vecinos que no quisieron perderse la cita. En la plaza Mayor, una espectacular composición miraba a la historia de la localidad: el mapamundi del Beato de la catedral de El Burgo de Osma coronaba la celebración.

La Asociación de Alfombristas y el Ayuntamiento coordinaron un dispositivo que movilizó a unas 250 personas para confeccionar las quince alfombras florales y de serrín que cubrieron el recorrido entre la Plaza Mayor y la Plaza de la Catedral. Los trabajos comenzaron hace semanas con el teñido de la viruta, un proceso que se prolonga durante un mes. “Este año hemos incorporado nuevos tonos de azul y dos rosas distintos, además de los colores habituales”, explicó Eli Latorre, una de las responsables del colectivo, que lleva más de dos décadas implicada en esta tradición. Durante las jornadas de teñido participaron entre seis y diez personas, pero el viernes, cuando tocaba llenar sacos, ya se reunieron unas cuarenta, y este domingo, desde primera hora, más de 250 voluntarios se repartieron por los distintos tramos para rellenar los diseños.

El sábado por la tarde comenzó el dibujo con tiza sobre el suelo, un proceso que cada grupo adaptó a sus necesidades. “No es lo mismo pintar una alfombra de cinco por diez metros que una plaza entera”, señaló Latorre. “Hay grupos que empiezan a las cinco de la tarde y otros a las nueve, a las diez o a las once, depende del tamaño y la dificultad”, añadió. La Plaza de la Catedral es uno de los puntos más complejos por los desniveles, la fuente central y el guijarro, mientras que la Plaza Mayor, aunque de gran extensión, ofrece una superficie más uniforme. En su caso, el tramo supera los cuarenta metros de largo por cinco de ancho, lo que obliga a dividir el diseño en cuatro partes para asegurar que todo quede cubierto a tiempo. “Si llueve mientras estamos pintando, toca improvisar. A veces hay que cambiar el dibujo entero. Lo importante es que a las once no quede ningún hueco en blanco”, afirma. La viruta teñida ha sustituido casi por completo a la hierba, que apenas se utiliza ya porque ofrece colores más apagados. “La viruta da un resultado mucho más vivo”, resumió.

La participación juvenil es otro de los rasgos que definen esta celebración. “Cada vez hay más niños ayudando, incluso de seis o siete años. Es bonito ver cómo se implican. Son el relevo”, destacó Latorre. El esfuerzo físico también forma parte del proceso, aunque la costumbre ayuda a sobrellevarlo. “La espalda se resiente, claro, pero ya estamos acostumbrados”. Tras horas de trabajo, el momento del almuerzo se convierte en un pequeño ritual compartido por todos los grupos. Y cuando la procesión pisa las alfombras, lejos de provocar pena, se vive como parte esencial de la fiesta. “Es un arte efímero. Los niños disfrutan muchísimo y hasta los mayores acaban tirándose a los montones de viruta cuando recogemos”.