Dos empresas, interesadas en el polígono industrial de Duruelo de la Sierra

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La campaña de promoción del polígono industrial que inició el equipo de Gobierno de Duruelo de la Sierra desde el inicio de la legislatura comienza a dar sus frutos. Dos proyectos industriales muestran interés por ubicarse en la población pinariega. Se trata de empresas relacionadas con la madera y la construcción industrializada, según explica la alcaldesa, Cristina Rubio, que indica que no hay nada cerrado.

«Seguimos trabajando», explica la regidora, que ha aclarado que las empresas ya han visitado la localidad y también el polígono. La promoción del suelo y las naves industriales vacías para atraer nuevas empresas forman parte de un trabajo municipal en el que también está incluido la modificación de las ordenanzas de impuestos como el IBI y el ICIO para atraer empresas y «también nos preocupa el relevo generacional de las actuales», puntualiza la alcaldesa.

Hace unas décadas, el polígono industrial de Duruelo era uno de los más pujantes de la comarca pinariega, en el que cooperativismo había generado un tejido industrial maderero muy sólido, con un protagonista que era el mueble que funcionó bien hasta la crisis económica de 2008 que atacó de lleno al sector y que, en Duruelo, unida al cambio generacional y a la jubilación de los socios muchos negocios cerraron.

La campaña municipal que ha impulsado el Ayuntamiento en estos últimos años ha permitido dar a conocer, a través de diferentes canales, los activos (naves y parcelas) que están disponibles en el polígono pinariego y que se ofertan en venta o alquiler con opción a compra.

Hay 8 naves vacías, cuyos precios se deben negociar con los propietarios. Y otras tres parcelas disponibles que son de titularidad municipal que se podrían dividir si fuese necesario.

El Ayuntamiento ofrece las parcelas a un precio de 24 euros el metro cuadrado, con la posibilidad de aplicar bonificaciones dependiendo del número de empleos que se creen. Las naves que se pueden adquirir son de diferente tamaño y oscilan entre los 300 y los 5.300 metros cuadrados construidos, mientras que los parcelas sin construcciones y que pertenecen al Ayuntamiento tienen 3.951, 6.115 y 2.921 metros cuadrados, respectivamente.

Desde el Ayuntamiento se espera poder captar alguna empresa que opte por su ubicación en Duruelo y que atraiga empleo y asiente la población en la localidad, según reiteró la alcaldesa de la población.