La Guardia Civil investiga el ahogamiento del niño de 2 años en Almazán

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Policía Judicial de la Guardia Civil investiga las causas del suceso que se produjo el martes en Almazán en el que falleció un niño de dos años ahogado. Durante la jornada de ayer se estaba a la espera de conocer los resultados de la autopsia, según informaron fuentes de la Guardia Civil.

El fallecimiento del niño, en una piscina portátil, se produjo cuando se estaba bañando en compañía de otros niños. El suceso ha ocasionado una gran consternación en Almazán, donde la familia era muy conocida y también muy querida.

Al parecer, el pequeño se encontraba jugando con otros niños en el agua y en un momento determinado se sumergió sin que se percataran de ello. El niño fue trasladado al centro de salud de Almazán donde intentaron reanimarlo durante más de hora y media, sin éxito. El Sacyl habilitó el desplazamiento de un helicóptero ante la gravedad del suceso y por si fuese necesario su traslado, algo que no fue necesario porque el equipo sanitario confirmó su fallecimiento.

La Sociedad Deportiva de Almazán trasladó ayer su pésame a la familia, a través de un comunicado oficial y en especial a su hermano, integrante de la escuela de fútbol de la localidad, « a quien enviamos nuestro apoyo y afecto, haciéndolo extensivo a sus compañeros y entrenadores. Almazán amanece consternado por esta irreparable pérdida», recoge el comunicado. El Club Deportivo Numancia también se sumó al pésame por la muerte del pequeño.

Este ahogamiento es el primero que se produce en la provincia de Soria y el décimo tercero en Castilla y León, en lo que va de año. La Comunidad es una de las que encabeza el ranking de de fallecimientos por ahogamiento no intencional en espacios acuáticos, según los datos del Informe Nacional de Ahogamientos (INA) de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS). Estas víctimas se suelen producir en zonas de baño y entornos acuáticos naturales.

El embalse de la Cuerda del Pozo y algunas zonas de baño en las riberas de los ríos de la provincia suelen ser los puntos más peligrosos cuando llega el periodo estival.

La última víctima de ahogamiento en la provincia de Soria se produjo en agosto de 2024. Un joven de 25 años, de Tudela, falleció mientras se bañaba en la Playa Pita, donde había acudido a pasar el día con su novia.

La Federación Española de Salvamento cuenta durante todo el año un intenso programa de promoción de la seguridad acuática y prevención de ahogamientos dirigido especialmente a la población escolar.