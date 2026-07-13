Herido tras volcar un camión y quedar atrapado en Almazán

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un hombre ha resultado herido al volcar el camión que conducía y quedar atrapado en el mismo. Según señala el 112 de Castilla y León, el suceso ha ocurrido en la calle Antonio Machado de Almazán.

El aviso se ha recibido a las 16.17 horas de este lunes, advirtiendo del vuelco del camión y de que su conductor se encontraba atrapado en el mismo y consciente. Se ha trasladado el accidente a la Policía Local de Almazán, a los bomberos de la Diputación de Soria y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, desde donde se han enviado recursos para atender al herido.

Finalmente el 112 ha comunicado que la víctima, un varón adulto, se ha trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Soria.