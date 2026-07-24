Tardelcuende suma una nueva ludoteca tras una inversión de 90.800 euros

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La nueva ludoteca de Tardelcuende ha entrado en funcionamiento tras la rehabilitación del edificio municipal de usos múltiples, una actuación que ha contado con una aportación de 54.980,58 euros de la Junta de Castilla y León. La inversión total ascendió a 90.800 euros, financiándose el resto con fondos municipales.

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, visitó este viernes las nuevas instalaciones junto al alcalde de Tardelcuende, Ricardo Corredor, y destacó la colaboración entre la Administración autonómica y las entidades locales para impulsar proyectos que mejoren los servicios públicos y contribuyan a reforzar la estabilidad de los municipios del medio rural.

La ayuda autonómica se enmarca en la línea de Cooperación Económica Local General de la Consejería de la Presidencia, destinada a financiar inversiones en infraestructuras y equipamientos municipales para mejorar la prestación de servicios públicos y atender las necesidades de los ayuntamientos.

El inmueble, situado en la calle San Esteban, alberga la ludoteca municipal y ha sido acondicionado tras la rehabilitación de su cubierta, actuación que ha permitido poner en marcha este nuevo servicio para el municipio.

Además, la Junta concedió en 2025 una ayuda de 12.471 euros a través del Fondo de Cohesión Territorial para nuevas actuaciones en este edificio de usos múltiples. Esta subvención se completó con las aportaciones de la Diputación Provincial de Soria y del Ayuntamiento, que financiaron cada una el 25% de la inversión.

Yolanda de Gregorio felicitó al Ayuntamiento y a los vecinos de Tardelcuende y defendió que este tipo de actuaciones, fruto de la colaboración entre administraciones, contribuyen a mejorar los servicios en el medio rural y favorecen el arraigo de la población.