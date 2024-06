«Lo invisible en fiestas de San Juan es el trabajo de cuadrillas, peñas, bares, limpieza...»

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Pregunta.– ¿Para qué sirve la pena, oiga?

R. No sabría de qué decirte para qué sirve la pena. A lo mejor para darnos cuenta de lo que hemos pasado antes. Tienes una pena y quizá sea algo bueno para luego salir de ella.

P. ¿Qué hace usted con ella cuando la tiene?

R. Pues a veces es difícil espantarla, pero normalmente intento apoyarme en mis compañeros, mis amigos, mi familia. No sé, arroparme un poco porque normalmente para eso está la gente cercana. A mí me gusta. Y cuando es un amigo quien tiene pena, intentar facilitarle las cosas. Es donde yo me refugio.

P. ¿Por qué hay tantas alma en la peña Poca Pena de Soria?

R. Yo llevo en ella muchos años, cuando éramos 35, 40, 50; luego pasamos a los 150 en los años 90. Hubo una expansión ahí. Cambió un poco la forma de ver a las peñas y la gente nos está mirando de otra manera con relación aquellos años. La gente joven quiere vivir las fiestas ahí, dentro de de una peña.

P. ¿Los jóvenes hoy miran la peña sanjuanera como los de ayer?

R. No... Ellos quieren un poquito de diversión, su charanga, sus cosas. Antes éramos como una familia, por así decirlo. Hoy somos un grupo, ya demasiados. Los chavales jóvenes las ven bien y no lo vemos solo en nuestra peña, sino en todas. Pero no es lo mismo.

P. ¿El plus de la edad a la hora de vivir las fiestas es mayor a los 25 o a los 50?

R. Yo te diría que a los 25, desde luego. Primero por el cuerpo, por así decirlo. Y después porque a los 50 las ves desde otro punto de vista. Ya llevas una llevas un tiempo saliendo y las cosas te las tomas con más tranquilidad. Cuando tienes 25 años, tienes cuerpo para todo, para madrugar, para trasnochar, para hacer de todo; luego ya más mayor..., pues bueno...

P. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fiestas de San Juan en Soria?

R. De lo más grande que existe aquí en Soria. Todo el mundo está esperando esta fecha. Aunque parezca mentira, vivimos casi de fiesta en fiesta. La prueba la tienes con el tema de los jurados, que al día siguiente ya están intentando apuntarse. (¿Pero por qué?). Creo que vivimos tan intensamente las fiestas porque somos una ciudad pequeña y queremos mucho nuestras tradiciones. Yo por lo menos. Estás deseando que vengan esas tradiciones, esos días que lo bueno que tienen es que estás desde por la mañana hasta por la noche. Puedes hacer durante todo el día lo que tú consideres oportuno y lo que más te guste. Las fiestas de San Juan son para vivirlas yo personalmente de día con todos los actos y y culturas que hay.

P. ¿Ser peñista es otra forma de vivir las fiestas o es la forma?

R. Es otra forma. Cada uno puede vivir las fiestas como desee; estar en una peña es otra forma de vivir las fiestas. Ahora mismo hay mucha gente que está en en peña y luego decide ser el jurado y vivir las fiestas de otra manera.

P. Me pregunto cómo vivirían San Juan antes de 1956.

R. No me lo puedo imaginar. Nosotros ahora estamos viviendo en una época totalmente distinta a aquélla. Es muy difícil intentar colocarnos en aquellas situaciones. Era otra forma de vivirlas y de de sentirlas. Seguro que también entonces estaban deseando que llegaran las fiestas de San Juan por las pocas imágenes que tenemos de aquellos años.

P. ¿Cómo era todo cuando en la peña eran cuatro y el de la guitarra y estuvo a punto de extinguirse?

R. Yo entré de jovencito. Pues serían los años 80. Estamos hablando del 85, 86. Cuando nosotros empezamos a hacer la peña, vimos que había problemas, como pudimos hicimos un grupo de unas cuantas personas que aportamos un dinero particularmente y empezamos a trabajar por la peña. Cuando cogimos un poquito más de solidez pensamos que aquello había que controlarlo de otra manera. Durante años tuvimos el mismo grupo y es lo que dio un poco de consolidación a peña.

P. A mí me han hablado de 'los averías y los de la Florida' como los salvadores en ese momento.

R. A ver, no vamos a llamar los salvadores, pero sí es un poco cómo resurgió la peña porque muchos integrantes vivíamos en La Florida. Nos hicimos unas camisetas y nos llamamos 'los averías'. También había más gente pero en principio sí fue, digamos, la refundación de todo.

P. ¿Por qué el nombre de peña Poca Pena?

R. Si te soy sincero, no lo sé exactamente. Creo que al principio era algo así como la peña del Buen humor y de ahí pasaría a Poca pena.

P. ¿Qué cosas hay invisibles en fiestas de San Juan que no se ven pero están?

R. Lo invisible en fiestas de San Juan es el trabajo que existe en todos los sitios. No se trata solo en cuadrilla como en peña, sino también en todos los trabajos que hay. Gente que limpia, gente que trabaja detrás de una barra... Valoramos muchas veces los cuatros y los jurados, las peñas, pero hay más. En fiestas las peñas un poco menos, pero antes se trabaja muchísimo y como decía alguno 'se curra la leche'. Parece que cuando sales por ahí, tanto cuadrillas como peñas, está todo hecho, pero para eso tiene que haber un trabajo anterior.

P. Lo más raro que ha visto o escuchado sobre las fiestas.

R. En principio no veo ninguna cosa que se me haya quedado y recuerde. Está el típico al que no le gustan las fiestas y te dice 'todo eso es una mierda'. Pues vale. Luego están los antitaurinos. Pero quitando eso, yo diría que pocas cosas me han dicho raras de las fiestas.

P. Soria es la ciudad donde San Juan deja de ser santo.

R. Podríamos decir que sí. Es una fiesta dicharachera con juerga: Fiesta de San Juan y de la Madre de Dios, que también se llaman.

P. Una improcedente. ¿Se bebe mucho en las peñas o lo justo y necesario?

R. A ver, si te soy sincero en las peñas se bebe, se bebe. También es verdad que hay gente que no bebe y va en la peña. Normalmente, en las peñas se bebe, pero no solo en las peñas.

P. Y ésta con intención. ¿Las peñas son las que son o podría haber alguna más?

R. Te voy a decir una cosa y es mi opinión. Creo que el número de peñas que somos ahora sería complicado ampliarlo. Algunas veces se ha hablado con el Ayuntamiento. Sería muy complicado porque dónde tendríamos el tope de peñas. Si abrimos un poco la lata, dónde pararíamos. Es la pregunta que nos tendríamos que hacer.

P. Ustedes son muchos y encima hay que entrar con padrino, ¿qué les diferenciar el resto? Porque creo que son la más grande de todas, la más veterana.

R. Sí, la más veterana. ¿Diferenciarnos? Todas hacemos lo mismo. Lo único en que podemos diferenciarnos es que en nosotros hay un tanto por ciento de mujeres muy elevado. Superan a los hombres por bastante. A lo mejor es porque la gente nos ve hacer otras cosas fuera de fiestas que quizá les interesa también.

P. Un momento suyo de fiestas.

R. Lo que más recuerdo y tengo grabado es cuando yo tenía alrededor de 17 o 18 años, que todavía no estaban puestas las vallas, por la entrada a Soria, por Cristalerías Vinuesa, se metió un toro en unos patios y había un montón de gente. Lo pasamos muy mal y de hecho tuvimos que subir a los chiquillos a los coches que habían allí. Eso se me ha quedado grabado.

P. Tópica. Algo para mejorar.

R. Es una pregunta bastante difícil la verdad. Todo se puede mejorar, todo se puede controlar más. La organización se podría mejorar desde luego. Pero con la gente que se mueve esos días en Soria es un poco complicado. Habría que mentalizarnos un poco de que en la fiesta no sirve todo y pensar 'vamos a tener un poco también un poco de cabeza'.

P. Ha pasado ya el medio siglo, ¿qué cree que será lo siguiente en lo que evolucionen las fiestas?

R. Pienso que a corto y medio plazo no vamos a ver mucha evolución la evolución. El tema informático y de inteligencia artificial está cambiando de tal manera que dentro de 10 años igual se demanda esa forma de vivir las fiestas y hay que adaptarnos a ellos. Ahora hay gente que está viendo la Saca desde lejos y en directo y hace 30-40 años no se veía. Hemos puesto autobuses y es una cosa muy buena, la verdad. Dentro de 10 años no sé lo que vendrá.