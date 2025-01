«No me gusta que mis nietas me llamen abuela: me hace más vieja de lo que soy»

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Pregunta.– Teresa, si usted hubiera nacido en el año 2000, ¿a qué se dedicaría?

R. A bailar, a hacer cosas que me gustaran y animar a la juventud. Antes queríamos bailar, venga... Animar a la gente.

P. ¿Por qué Ágreda es uno de los mejores lugares del mundo para vivir?

R. Ágreda es precioso, no he estado en ningún otro sitio igual. Lo que tenemos en las iglesias, todas las antigüedades, todo es precioso. El otro día fuimos al mirador y es cosa elegante, qué vistas, qué preciosidad; la dehesa que tenemos; el Palacio. (¿Si tuviera que elegir una?). La iglesia de San Miguel y el Palacio, que es de lo más elegante. Me ha gustado siempre mucho, ahí hemos bailado, arriba, y bueno, bueno, bueno...

P. Pero no ha vivido siempre en Ágreda.

R. Siempre, siempre. (¿De pequeña, abuela? -habla Desirée, una nieta que la acompaña). Ah, es que yo nací en Francia. Pero vine aquí con siete u ocho mesecicos. Mi padre tenía la familia en Francia. Íbamos a trabajar, de holgazanería nada. Yo allí, feliz también. He vuelto alguna vez. Yo no podía hablar, pero había una prima mía que hablaba francés y español y nos ayudaba. Pero como Ágreda, nada. Yo a Ágreda la llevo en el corazón y estoy encantadica con mi pueblo.

P. ¿De dónde saca el desparpajo que la caracteriza?

R. No sé. De mis hermanos no. Trabajé en un discobar. Y de verdad, feliz. Ayudaba a los hijos a limpiar el bar, les sacaba bebidas. Y luego en casa, pues a los cochinos, que tenía que limpiarlos. Tenía también gallinas, conejos, pollos... Tenía de todo y lo atendía yo todo. A veces me levantaba a las tres o a las cuatro de la mañana. Y también iba al huerto, con patatas, cebollas, cardos. ‘La Teresa’ tenía de todo, porque mi marido tenía criaba novillos y de cochinos no entendía nada. Cada uno a lo suyo. Yo los sacaba adelante y les ponía hasta las inyecciones.

P. Dígame, ¿qué les va a pedir a los Reyes Magos?

R. No sé qué me van a traer. Les había pedido que me trajeran a mi nieta, que estaba en Australia, pero vino de sorpresa el día de Nochebuena. Anda que no tenía disgusto. ¿No vienes? No vengas, que ya no lloro más. (Y aparecí por sorpresa). Estaba yo tranquila y se me presenta ella. El mejor regalo, el mejor regalo. (Lo que tenga que venir para Reyes, ya vendrá. Lo importante ya está).

P. ¿Y al nuevo Año Nuevo, que empieza en unas horas, que le pide?

R. Me han regalado un collar, unos pendientes preciosos. ¿Qué le voy a pedir al nuevo año? Toda la alegría y salud. No me duele nada. Me voy a la cama feliz y duermo en un sueño toda la noche. La alegría es importante.

P. Se acostará pronto...

R. Hay días que a las tres de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque me gusta el cachondeo. (Hasta que no termina Supervivientes, Gran Hermano y todo eso no se va a la cama). Pero si hay una cosa que no me gusta digo 'a cascala'. Luego me levanto sobre las 9 para ir al baño y después a la cama otra vez, hasta las 3. Y feliz.

P. Ya les gustaría tener a sus nietos los seguidores que tiene Teresa en las redes.

R. Me quieren hasta los niños. Los de la escuela de Ágreda me han mandado unos dibujos, me los trajeron los profesores. Quiero a los niños y a todo el mundo.

P. ¿Cuántos seguidores tiene?

R. (Responde su nieta). Ella no sabe, pero ahora tenemos un millón de seguidores en TikTok; casi medio millón en Instagram; 35.000 o así en YouTube y alrededor de 230.000 en Facebook.

Empezamos un día con una grabación que le hizo mi madre a mi abuela haciendo ejercicio. Hizo un vídeo casero sin más para enviarlo al grupo de la familia y en cuanto lo vimos mi hermana y yo dijimos 'como lo subamos a Tik Tok se hace viral'. Y así empezó, de una forma tonta. Además como todos mis primos viven fuera, fue la excusa para que todos vieran a la abuela. Fue así como se hizo famosa. La verdad es que empezaron a subir los seguidores súper rápido: abuelos en redes sociales no había muchos y cuando la gente la vio les recordaba a sus abuelos. Eso fue hace dos años. No somos muy constantes, las redes las llevamos entre mi hermana y yo y nos dedicamos cien por cien a esto. Y la gente encantadísima viendo a 'la Teresa'.

(Ella) Yo hago mi gimnasia en la cama, pero no de ahora; la hago hace años y eso es maravilloso. Sudo haciéndola, 'pa'quí, pa'llá'. Si no la hago unos cuantos días, mal... Tengo que hacerla. Por eso digo a todo el mundo que haga su gimnasia.

P. Cuénteme el mayor piropo que le han echado.

R. Piropos muchos. Mi marido también. Antes éramos jóvenes.

P. Su momentazo como tiktoker.

R. (Su nieta). Recibimos tantos comentarios cada vez que subimos un vídeo... La media estará en torno a los 800 comentarios por vídeo. No nos da la vida para leerlos todos, pero lo que más le dicen es 'Teresa, queremos ser como tú de mayor', 'Teresa eres igual que me abuela'. Ahora con el acento tan marcado que tenemos pues repiten la coletilla de 'a cascala'.

(Ella). Yo seguiré hasta que tenga conocimiento y hasta que sepa de todo. Me acuerdo hasta del primer beso que me dio mi marido. El vídeo que más les gusta es el del chupito.

P. ¿Por qué le gusta mostrar sus rutinas y lo que hace en esta ventana al mundo que es TikTok?

R. (Desirée). La grabamos porque tiene reacciones muy graciosas. En una hora es capaz de sacarte un montón de vídeos. Es que nunca dice que no a nada. El del chupito gusta mucho, pero los seguidores piensan que se toma media botella y es pequeñísimo.

P. No la quiero poner triste, pero sí quiero preguntarle por la última vez que casi llora, o lo hizo.

R. En este último año he llorado mucho, mucho, porque no estaba mi nieta, que es lo que más quiero en mi vida. 'Ay cuando venga mi nieta', ¡ay dónde estará! Bueno, la vida es así. Pero hablábamos todos los días, sí, sí, sí... Y le enseñaba a guisar, cómo se hacen las lentejas... Pero han estado todos, todos. (Lo que ocurre es que la mayoría viven lejos). Y tengo un yerno que es un tesoro, un tesoro. Tenías que ver con qué cariño me trata. Lo quiero con locura.

P. Dígame, ¿qué le cambia el semblante?

R. Mi hija. (Mi madre. Es la que te baña, la que te da de comer...). Pero es que me hace enfadar; mi hija me controla mucho, aunque es un cielo.

P. ¿Me dice un consejo para los jóvenes?

R. Ahora tienen novio. Y les digo que hay que mirarlo a la cara, a los ojos, que todos no son igual les digo. Cuidado, hijas mías. Yo con mi marido tuve una suerte loca. Ahora es de otra manera la juventud. Ojo, muchas veces no se puede hablar con muchas jóvenes. Pero a mí me gusta bailar con la juventud.

P. ¿Cómo ve el futuro de Soria, Teresa?

R. Bien. Ahora hay trabajo para el que quiere trabajar. Para el holgazán no. Y las carreteras no compares cómo están ahora. Si hay trabajo, en Soria se está bien.

P. Yaya, abuela, Teresa... ¿Cómo la llaman y qué le gusta más?

R. No me gusta que me llamen abuela. Pero nada. Mi hija me dice Teresa y mis nietas abuela, pero no quiero que me llamen abuela. Me hace más vieja de lo que soy. Teresa me gusta más. Ahora me dicen Teresa la Pelaya. Mi padre se llamaba Pelayo y por eso 'la Pelaya'. (El abuelo se llamaba Pelayo y el resto de la familia somos los Pelayo. En el pueblo nos conocen así).