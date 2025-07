Marina Clavijo: «Antes de lanzar un disco es como estar desnudos, nosotros solos y un artefacto»

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Pregunta.– ¿Qué hay en el centro de todas sus miradas en el foco a medio plazo?

R. A medio plazo lo que veo es acabar la carrera y ver hacia qué especialidad tiro de Medicina, qué me deparará al acabar la carrera.

P. ¿Cómo es el horizonte en el lanzamiento de disco?

R. Cuando giro antes de lanzar el disco veo libertad, todo muy azul y el cielo y demás. No sé cómo explicarlo. En realidad me siento como si todo se parara, como si estuviera yo sola lanzando. Como estar en un automático, como si estuviera flotando mientras giro. Es algo que me sale solo, sin pensar.

P. A veces los números son importantes. Le digo estos 47.69 marca personal.

R. (Ríe). En realidad es como pensarlo en un sueño. lo que he trabajado durante todos estos años, que veo que por fin hay una marca decente. Me sale una sonrisa cuando la dices.

P. Habla de trabajo anterior. ¿Duro?

R. Sí, ha sido bastante duro. Es una disciplina que requiere mucha técnica, mucho automatizar movimientos y también compaginarlo con la carrera. Estar entrenando sola, en otro sitio... Es complicado.

P. Entiendo que se lo ha marcado usted, que nadie se lo ha impuesto.

R. Sí, sí. Tampoco he tirado la toalla en ningún momento. Solo quería seguir y seguir. Aunque hubiese sido duro, soñaba con que hubiese algún día bueno como el de la marca. Ahora parece que no ha sido duro, porque ha dado resultado, pero sí lo ha sido.

P. Quinto de Medicina sin despeinarse. Hablemos de prioridades.

R. Es una carrera muy exigente que he tenido que compaginar con el lanzamiento de disco. Pero bueno, organizándome y demás... Y sufriendo también por la carrera lo he podido llevar al día los cinco años.

P. ¿Qué es lo más duro que le ha resultado?

R. ¿De la carrera? (De su estancia en otra ciudad y de la carrera). Creo que los primeros años la soledad. Empecé el año del covid, en el que casi no me podía mover, ni juntarnos ni nada... Y los primeros días sin mi familia fueron muy duros.

P. Habla de soledad.

R. Sí, un joven también puede sentirse joven. El hecho de cambiar de ciudad, a un lugar en el que no conoces a nadie, en una época en la que era muy complicado, porque se recomendaba no salir ni juntarte con la gente, dificulta hacer amistades al comienzo de la carrera, que fue lo que nos pasó a quienes comenzamos a estudiar en 2020. Esos primeros días en que estás solo en la habitación, no vas a clase porque era online, fue un poco así...

P. ¿Dónde se ve ejerciendo de aquí a poco?

R. Tengo todavía muchas dudas, pero me veo en un hospital... Aún no sé qué me gusta, pero sí me veo en un hospital público, haciendo la residencia no sé dónde, pero sí.

P. ¿Por qué Medicina?

R. La verdad es que siempre lo quise desde pequeña. Mi padre tenía problemas de rodilla y siempre decía que quería ser médico para quitarle ese problema de rodilla. Así que al final eso se ha convertido en que soy ya casi médico. Fue desde siempre, nunca me lo pensé, no dudé.

P. Una especialidad en la que se sentiría cómoda.

R. Ahora estoy pensando -luego no sé, porque igual cambio- en algo que pueda seguir relacionando con el deporte, para poder dedicarme a lesiones deportivas y demás. Trauma sería una opción, Rehabilitación... Algo relacionado con músculos y huesos, sí. Pero no sé que me deparará todo luego.

P. ¿Qué le quita más el sueño, no saber dónde pasará consulta o tener una marca histórica de lanzamiento de disco?

R. Hoy me quita más el sueño no saber dónde voy a estar ejerciendo en consulta, verme trabajando.

P. ¿Es tan negro el panorama de los jóvenes universitarios como lo pintan en ocasiones?

R. Creo que depende de la carrera. En todo lo relacionado con Ciencias de la Salud está bien; en mi carrera pienso que sí se puede trabajar, sí sabes por dónde tirar cuando acabas, pero sí hay muchas carreras que es difícil encontrar algo relacionado con lo que estás estudiando. Depende de las carreras, pero en general sí es complicado.

P. ¿Qué juventud es la suya?

R. ¡Buf! El tema de la vivienda quizá a mí me quede un poco lejos, pero sí es un tema preocupante. Yo no me he tenido que ir a piso en la Universidad, pero sí tengo amigos en otras ciudades que lo han vivido.

P. A ver si la pillo. ¿El discóbolo de Mirón era griego o romano?

R. Soy de Ciencias, pero creo que era griego.

P. ¿Qué le evoca ese joven atleta desnudo antes de lanzar el disco?

R. La relajación que sentimos antes de lanzar. Ahí estamos nosotros solos, con un círculo, con un trozo de cemento y un disco. Es como estar desnudos, nosotros solos y un artefacto.

P. ¿Qué le da más miedo de usted?

R. No sé. Creo que no me da miedo nada.

P. En breve y forma sucinta. ¿En qué mundo te gustaría vivir?

R. Me gustaría vivir en un mundo libre, lo primero. También con igualdad y estar a gusto, sin más. (¿Y cómo estaría usted a gusto?). Estando en una ciudad cómoda, pequeña, cercana, sin mucho ruido y naturaleza cerca. Básicamente aquí, en Soria, pequeña y cercana. Y que tenga buenas condiciones para viajar. Sería lo ideal.

P. ¿Se ve trabajando en Soria?

R. A corto no me veo, pero a largo plazo sí me veo volviendo aquí a trabajar.

P. Su ídolo de ayer.

R. Carolina Marín. No solo la veo como deportista, sino como es ella en general como persona. No solo en el aspecto deportivo. Ahora solo se me ocurre ella.

P. Cuénteme la última lección que ha aprendido, en el campo entrenando o de cañas...

R. Que todo esfuerzo a veces no tiene su resultado.

P. Los consejos que más escucha.

R. Sobre todo que disfrute en estos años. (¿Y cómo lo hace?). Me lo dicen en el sentido deportivo porque como en unos años empezaré a trabajar y posiblemente no pueda estar al nivel de ahora, pues que disfrute: de las competiciones, entrenando. Que aproveche la época deportiva, que es muy bonita, para que no se me pase muy rápido y luego no tenga que decir 'jo, no he disfrutado'.

P. ¿Qué conserva de la rebeldía adolescente?

R. Si algo me parece más, lo digo. Creo en eso, en que tengo que quejarme. Si algo me parece mal, hay que lucharlo. No puedo decir 'paso de esto', no quiere decir que me rebele, pero si algo no me parece bien, lo digo.

P. ¿Qué le pone más, un estetoscopio o un disco?

R. Ahora mismo me pone más un estetoscopio. El disco lo tengo muy presente de forma continuada, lo veo como algo muy cotidiano. Y el 'fonendo' cuando lo uso es que estoy de prácticas, que estoy ejerciendo... es más ilusión, no es algo que vea cercano.

P. ¿Quiénes lo tienen mejor los jóvenes atletas o los futuros médicos?

R. ¡Ostras! No lo tendría yo muy claro. No me decantaría por ninguno, porque empezar de atleta y continuar es muy complicado, ya que no hay muchas ayudas. Dependiendo del deporte y del nivel que alcances es muy difícil según el deporte. Y los jóvenes médicos, igual en un futuro... Confío en que mejoren las condiciones y que cada vez haya más; y que habiendo las facultades que hay que ahora pues que hasta sobren médicos...

P. ¿Qué hay en común entre algo tan... físico como el lanzamiento de disco y la sensibilidad de tocar el violonchelo?

R. Son dos cosas completamente distintas, pero en ambas tiene que ir todo como en armonía, todo perfecto. Son cosas muy técnicas. En lanzamiento de disco tienes que ir como si fueras a bailar un vals para lanzar; y el tocar el violonchelo es como fluir tocando una melodía. No sé...

P. ¿Qué la llevó al lanzamiento de disco?

R. Yo no hacía atletismo y tenía una compañera de clase que también y necesitaban a gente para completar el equipo y probé. Estuve lanzando un par de años, entrenando dos días a la semana y al final le fui cogiendo el gustillo. (¿Y al violonchelo?). Tenemos tradición familiar. Mi prima y mi hermana tocan en el Conservatorio y creo que por inercia me metí yo también ahí y me acabó gustando.