«El talento está en todo el territorio, pero las oportunidades están poco distribuidas»

El desarrollo de todos los territorios a partes iguales centró el debate en la segunda mesa del foro ‘Somos Castilla y León’ promovido por el diario EL MUNDO de Castilla y León. Bajo el título ‘Educación y talento, aliados del desarrollo’, y con la moderación del director del periódico, Pablo R. Lago, conversaron Miriam Andrés, alcaldesa de Palencia, Conrado Íscar, presidente de la Diputación de Valladolid, Pablo Junceda, director general adjunto del Banco Sabadell y Jesús García-Cruces, viceconsejero de Sanidad de Castilla y León.

Míriam Andrés

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, defendió la equidad en todos los territorios porque a su modo de ver «el talento está distribuido en todo el territorio, pero las oportunidades están poco distribuidas, y en territorios más colapsados». Puso como ejemplo su ciudad que cuenta con «el hardware y el software» es decir tiene «infraestructuras y calidad de vida porque apuesta por la conciliación en detrimento de una renta mayor» y el «software porque tiene un ecosistema empresarial competitivo», aunque echaba en falta tener «más ayudas porque los ayuntamientos solos no podemos». Esa flexibilidad y nuevos hábitos tras la pandemia cree que vivirá un nuevo cambio porque «según los expertos en los próximos 10 años, el 60% del nicho laboral ni le conocemos, en plena eclosión de la transformación digital», algo que favorecerá a ciudades como Palencia. Por ello demandó «realizar un diagnóstico adecuado» porque Castila y León es «generadora de un talento formidable, pero somos grandes exportadores y eso no es tan formidable», y apelaba a «redistribuir la población» porque «vivimos en una tierra llena de oportunidades».

Pablo Junceda

Para Pablo Junceda, director general adjunto del Banco Sabadell, el quid de la cuestión es la formación que se recibe. «Más del 90% del talento de este país acaba en el mundo de la empresa y los bancos somos empresas. Hay una parte pequeña a las universidades, al mundo público». Por ello apelaba a las universidades, principalmente las públicas, a cambiar la formación: «Nos está llegando personas muy talentosas, pero con una formación que no se adecue a la realidad del mundo empresarial». Y desde una perspectiva crítica constructiva aseveró que «nunca despertaremos talento en la universidad si seguimos como estamos de lentos, aburridos y con una necesidad de transformar la universidad pública española de una manera relevante», aunque destacó excepciones en centros públicos como en Castilla y León, y apeló a la formación dual para que exista ese talento enfocado a la empresa. Junceda también consideró que la «Inteligencia Artificial no va a quitar puestos de trabajo y que generará otra tipología de puestos de trabajo de más calidad». Y abrió el interrogante que todos se hicieron por la marcha de jóvenes al extranjero: «Hay que preguntarles porque no vuelven, todos contestan lo mismo y no dejan de volver porque se viva peor, pero sí por nivel retributivo y por la visión del desarrollo de su puesto de trabajo».

Conrado Íscar

Por su parte Conrado Íscar, presidente de la Diputación de Valladolid, demandó más unidad «para retener el talento y que pueda venir» y puso como ejemplo programas que ha impulsado desde la institución provincial y estar «al lado de quien genera ese empleo, no poner palos en las ruedas» y fue muy claro: «Si no hay educación ni talento no va a haber ningún tipo de desarrollo», apelando a poner «herramientas al alcance de todos los jóvenes porque hay un cambio de vida y mentalidad y hay muchas posibilidades en los pueblos». Para generar más oportunidades insistía en «poner alfombra roja al sector privado al ser los que generan esa riqueza».

Jesús García Cruces

Por su parte, Jesús García-Cruces, viceconsejero de Sanidad defendía el binomio entre talento y educación porque de manera separada «son inviables». En el ámbito sanitario para generar talento, explicaba dos aspectos: «Trabajar con los profesionales para mejorar sus circunstancias laborales, carrera profesional, conciliación y lo relativo a la estabilidad en el puesto de trabajo y sin olvidarnos de lo importante que es un acceso a la alta tecnología. Y por otro lado un plan estratégico de investigación que es un antes y un después. Generar investigación no es solo un imperativo para generar talento, una sociedad que no genera conocimiento no es próspera». Para García-Cruces es fundamental implantar programas como el de financiación de los MIR que ha pasado de atraer 74 jóvenes en 2022 a 260 al año siguiente y hacía suyo un pensamiento de un médico del área rural para poner sobre la mesa de debate en torno a la EBAU para que «el acceso a las facultades de medicina esté condicionado por el grado de verdadera vocación de la profesión más que por la nota, a ver si alguien se atreve a hacer eso».