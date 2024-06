Asaja estima una cosecha de cereal de seis millones de toneladas, en la media del último lustro

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de Asaja, Donaciano, Dujo, estimó una cosecha de cereal para esta campaña en torno a los seis millones de toneladas, a través de 1,7 millones de hectáreas sembradas con unos rendimientos medios de 3.500 kilos. Así, el dirigente agrario indicó que la recolección estará en la media de los cinco últimos años, aunque comparando con la del ejercicio anterior, que fue “catastrófico”, será “una buena cosecha, casi el doble”.

Donaciano Dujo explicó a Ical, que aún no se ha empezado a recolectar en la Comunidad, y dependerá de las lluvias que se prevé el fin de semana, pero recordó que se suele iniciar por la zona de Madrigal (Ávila), al sur de la Comunidad, donde puede que arranque en la semana del 17 al 23 de junio.

El presidente de Asaja en la Comunidad comentó que esta campaña viene irregular, “mejor en el norte que en el sur”; y afirmó que se mantendrá un “equilibrio” entre los gastos de una sementera “muy cara” y el valor de la producción. En este contexto, apuntó a la necesidad de que se eleve el precio del cereal y que bajen los insumos, porque las importaciones masivas de grano de ucrania están desplomando el valor de forma “catastrófica” y los costes de producción siguen disparados. “No puede ser solo que los conflictos bélicos del mundo sean perjudiciales para el sector agrario encareciendo costes y a la vez bajando precios”, dijo a Ical.

Dujo aclaró, no obstante, que cuando Asaja reclama elevar precios, no solicita que se produzca “de manera desorbitada y desproporcionada” que provoque que los ganaderos no puedan pagar los piensos. “Debe haber un equilibrio, subir un poco el precio del cereal y bajar mucho, los costes de producción”.

Por otra parte, el presidente de Asaja comentó que el año ganadero llega bien “presentado” en cuento a los forrajes y el precio de la paja “será asequible”, “no como el año pasado, cuadno tuvieron que pagar una barbaridad”.

Por último, Dujo se felicitó porque la campaña de riego este año “está garantizada” y deseó que no haya unas altas temperaturas y “no haya que regar de forma excesiva para guardara agua para el próximos año, porque no es seguro que vaya a llover”.