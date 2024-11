El pacto PP-Vox en Burgos se rompe tras el 'no' a los presupuestos

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El pacto entre PP y Vox que sostenía el equipo de gobierno en Burgos salta por los aires. El voto negativo de Vox a los presupuestos planteados por los 'populares' deja a estos últimos en minoría, con 11 ediles por 12 del PSOE, si bien por el momento Cristina Ayala sigue al frente de la Alcaldía.

El voto en contra del Grupo Municipal Vox a los presupuestos municipales de Burgos para 2025 desencadenó en la ruptura del pacto de Gobierno que mantenían esta formación y el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento desde las últimas elecciones locales. Los ‘populares’ no consiguieron, de esta manera, sacar adelante las cuentas, cuyo proyecto, encabezado por la alcaldesa, Cristina Ayala, contó solo con el respaldo de los 11 concejales del PP, frente a los cuatro en contra de su socio de gobierno y los 12 de los socialistas.

El debate para la aprobación inicial del presupuesto del Ayuntamiento de Burgos para 2025, que asciende a 250 millones de euros, un 5,9% más que este año, comenzó pasadas las 13 horas, tras alterarse el orden del día del Pleno ordinario que empezó a las 11.30 horas, por indicación de la alcaldesa, quien pospuso este punto para el final de la sesión, ya que era el cuarto en un primer momento. Sin duda, fue el punto del orden del día más importante de la sesión plenaria -que se desarrolló durante cuatro horas- y generó una gran expectación ante si se aprobaban o no las cuentas municipales y la continuidad o ruptura del Gobierno de coalición PP-Vox, informa Ical.

El proyecto de presupuestos municipales estaba vinculado a una enmienda propuesta por el Grupo Municipal Popular para restablecer las ayudas de 119.500 euros a las tres organizaciones no gubernamentales (ONGs) que trabajan con los inmigrantes que llegan a la ciudad, Burgos Acoge, Accem y Atalaya Intercultural, tras rectificar debido al clamor de la calle escenificado en una multitudinaria concentración en la plaza Mayor la pasada semana. Esta enmienda recogía que el origen de esas partidas a estos tres colectivos iban a provenir de una disminución de las subvenciones de Alcaldía, y estaba vinculada a la aprobación inicial de las cuentas municipales.

Durante el debate, el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, expuso las líneas del proyecto de presupuestos y calificó las cuentas de “realistas, ambiciosas y muy ajustadas” y resaltó “uno de los presupuestos más altos de la historia del Ayuntamiento” con el que se prevé, dijo, “amortizar una partida muy importante a la deuda”, por lo que apeló a los ediles de Vox a que dieran un voto favorable porque “de no aprobarse, pierden todos los burgaleses”.

Asimismo, en una de sus cuatro intervenciones a lo largo del debate de presupuesto, Manzanedo subrayó que el objetivo del Grupo Municipal Popular “sigue siendo el mismo” que el día que firmaron con Vox el pacto de Gobierno, que es “transformar la ciudad dándole estabilidad a través de los presupuestos”. “Esto cambia el escenario que nos trazamos en junio de 2023, pero no el objetivo. Es incomprensible e injustificable para la inmensa mayoría de la sociedad burgalesa este empecinamiento de Vox Madrid. La política municipal es una política de cercanía, de a pie de calle, y en ella no se pueden tomar las decisiones con brocha gorda ni mucho menos venir impuestas”, defendió.

Al mismo tiempo, señaló que lo que espera la ciudadanía de los representantes políticos es “la máxima responsabilidad” y “defender los intereses de todos los burgaleses”. “No intereses que nada tienen que ver con lo municipal, que ni siquiera son nuestra competencia y que se deciden a 300 kilómetros de aquí”, espetó, al tiempo que insistió en que “por el bien de esta ciudad”, Vox votara con el PP el presupuesto en el que han trabajado durante los últimos meses conjuntamente.

El portavoz del Grupo Municipal Vox y vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, insistió en su turno de intervención en pedir a los ‘populares’ que firmaran la adenda al Pacto de Gobierno sellado para la gobernabilidad al comienzo del mandato en la se expresa por escrito que no se destine el dinero a las ONGs para inmigración “ilegal”, dado que era la condición para que los cuatro ediles de la formación liderada por Santiago Abascal votaran a favor.

“No nos queda más remedio que o firmamos esta adenda a nuestro pacto de gobierno o nos quedamos fuera. Nos han echado, nos han expulsado”, exclamó. “Ese presupuesto ustedes lo van a sacar de una forma o de otra. Otra cosa es si lo quieren sacar con nosotros o nos quieren echar. Es así, señor alcaldesa, está a tiempo de firmar, todavía no hemos votado, una adenda al pacto de gobierno, es un párrafo. Esto es la discrepancia que tiene la ciudad. Van a sacar el presupuesto, pero parece que no lo quieren hacer con nosotros. Parece que no quieren hacerlo con nosotros”, expuso Martínez-Acitores.

Además, defendió que se trata de “un párrafo que habla de legalidad, de regularidad y de unos órganos de control” por lo que no entendió “qué problema hay en ello si además como se insiste en distintos foros ya se está cumpliendo con ello”. “Es un gesto político, no tendría que haber ningún problema. O, desde el Ayuntamiento, sí que se está fomentando alguna actividad ilegal, irregular”, espetó.

También recriminó al PP haber recibido “golpes muy duros” y al PSOE le acusó de “hipocresía y de incoherencia” ya que según denunció “prima la política por encima de la estética” porque “no están permitiendo que las ONGs reciban subvenciones” con su voto en contra.

La portavoz del Grupo Municipal Popular y del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, pidió a los ediles de Vox que “no se bajen del tren” y que “no dejen de colaborar” en un presupuesto en el que han trabajando juntos todo el año. “Usted nos dirá sus prioridades: si Burgos, Vox o usted mismo. Para nosotros son Burgos y trabajar por la ciudad”.

Asimismo, defendió que el PP no ha cambiado “ni una coma” el pacto de Gobierno que suscribieron ambas formaciones en junio de 2023 y recordó que cuando “juraron o prometieron sus cargo era para cumplir con su responsabilidad de atender por igual a todos los burgaleses”. “No nos hemos movido ni un ápice al acuerdo de Gobierno”, aseveró, para denunciar la “decisión injustificada” de no aprobar las cuentas en que “las reglas de juego no se pueden cambiar a mitad de un partido”.

Además, la ‘popular’ Andrea Ballesteros aseguró en su pequeña intervención, que “introducir una enmienda al Pacto de Gobierno por la puerta de atrás con la inmigración ilegal como telón de fondo refleja que Burgos tiene el mismo escenario que La Línea de la Concepción” y “queremos una ciudad abierta y plural”.

Finalmente, el portavoz socialista, Daniel de la Rosa, dejó claro que Ayala y el PP han provocado “la mayor crisis de Gobierno en esta ciudad desde hace 23 años” por su decisión “de romper la línea de flotación de sus políticas sociales” y le recordó que “el anterior PP, jamás se habría cuestionado eliminar esos convenios y reducir a la mitad la ayuda a la cooperación”.

También lamentó que no acepte la mano tendida de la formación, tras plantear la abstención del Grupo Municipal Socialista en la votación del presupuesto si el PP “rompe con Vox” y apoya las dos enmiendas presentadas por el PSOE para recuperar las ayudas de cooperación al desarrollo y el convenio con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), además de pactar las modificaciones presupuestarias, y manifiesta en la sesión plenaria el compromiso de pactar con los socialista “la dirección” del Ayuntamiento en lo que resta de mandato municipal.

“Hubiera podido evitar todas las imposiciones de su socio de Gobierno haciendo una política de altura”, subrayó el líder de la oposición, y es que según recalcó, “el PSOE siempre ha sabido estar a la altura”. Por ello, le volvió a pedir a la alcaldesa que “rebaje la tensión y el tono y mire al PSOE como un igual”. “Rectificó con las ONGs, rectifique ahora con el PSOE que le volverá a demostrar que está a la altura”, concluyó De la Rosa.